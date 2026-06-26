Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Dónde comer los mejores chorizos y morcillas en Guarne, Antioquia

Chorizos Sazón Pintunga es el legado de una familia paisa que nació en los años 70, cuando Javier Cardona y su esposa Ana Isabel Echeverri prendieron una hornilla en el parque principal de Guarne, Antioquia, con solo cinco chorizos y cinco chuzos, construyendo una tradición gastronómica que continúa viva y más sabrosa que nunca.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
26 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Pitunga es un negocio antioqueño ubicado en Guarne que acaba de obtener el primer puesto en el Festival del Chorizo y la Morcilla en el municipio.
Pitunga es un negocio antioqueño ubicado en Guarne que acaba de obtener el primer puesto en el Festival del Chorizo y la Morcilla en el municipio.
Foto: Pitunga

No sé cuántos festivales de comida puedan existir en Colombia, lo que sí tengo claro es que cada uno de ellos ha visibilizado diferentes protagonistas en la mesa. Y no hablo de los ingredientes únicamente, sino de todos los actores que están detrás de una apuesta que busca visibilizar las bondades que ofrece la despensa nacional. Gastro diversa, así es esta tierra próspera que ha llevado a todos los titulares del mundo la riqueza de sus sabores, la creatividad de sus cocineros, la resiliencia de sus productores y la capacidad de convertir...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Pitunga

Chorizos

Morcillas

Festival de la morcilla y el chorizo

Estilo de Vida

PremiumEE

Guarne

Antioquía

Primer puesto

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.