Dónde comer los mejores chorizos y morcillas en Guarne, Antioquia

Pitunga es un negocio antioqueño ubicado en Guarne que acaba de obtener el primer puesto en el Festival del Chorizo y la Morcilla en el municipio. Foto: Pitunga

No sé cuántos festivales de comida puedan existir en Colombia, lo que sí tengo claro es que cada uno de ellos ha visibilizado diferentes protagonistas en la mesa. Y no hablo de los ingredientes únicamente, sino de todos los actores que están detrás de una apuesta que busca visibilizar las bondades que ofrece la despensa nacional. Gastro diversa, así es esta tierra próspera que ha llevado a todos los titulares del mundo la riqueza de sus sabores, la creatividad de sus cocineros, la resiliencia de sus productores y la capacidad de convertir...