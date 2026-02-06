Fritanga: qué lleva la picada tradicional y por qué es una comida emblemática del país

La fritanga es un plato tradicional colombiano que consta de chicharrón, papa criolla, longaniza, costillas de cerdo, yuca frita, morcilla y plátano maduro, entre otros sabores. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A Sebastián le gusta la longaniza y el chunchullo cuando come fritanga. En cambio, Santiago prefiere en esta receta tradicional, una buena morcilla que se sienta fresca, la del arroz suelto y bien sazonado, que permita a los sentidos descubrir el aroma intenso que la hace distinta, equilibrando la grasa de cerdo.

Uno es hincha de Millonarios y el otro de Santa Fe, y aunque sus pasiones futbolísticas los lleven por colores y ánimos diferentes, ambos coinciden en que este plato de tradición ha unido a hinchas y a familias enteras alrededor de su...