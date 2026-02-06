Logo El Espectador
Fritanga: qué lleva la picada tradicional y por qué es una comida emblemática del país

Chicharrón, morcilla, longaniza, papa criolla, salada, arepas, mazorca, plátano, bofe, chunchullo y ají hacen parte del plato colombiano. Durante décadas, lugares como el Palacio del Colesterol, en los alrededores del estadio El Campín, han sido exponentes de esta comida tradicional, convirtiéndose en puntos de encuentro donde la gastronomía popular se entrelaza con la identidad futbolística de Bogotá.

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
06 de febrero de 2026 - 05:04 p. m.
La fritanga es un plato tradicional colombiano que consta de chicharrón, papa criolla, longaniza, costillas de cerdo, yuca frita, morcilla y plátano maduro, entre otros sabores.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A Sebastián le gusta la longaniza y el chunchullo cuando come fritanga. En cambio, Santiago prefiere en esta receta tradicional, una buena morcilla que se sienta fresca, la del arroz suelto y bien sazonado, que permita a los sentidos descubrir el aroma intenso que la hace distinta, equilibrando la grasa de cerdo.

Uno es hincha de Millonarios y el otro de Santa Fe, y aunque sus pasiones futbolísticas los lleven por colores y ánimos diferentes, ambos coinciden en que este plato de tradición ha unido a hinchas y a familias enteras alrededor de su...

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

