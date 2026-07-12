Gelatina de yogur con arándanos: postre fácil y cremoso

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Gastronomía: Saludable.
Usa esencia de vainilla en esta receta
- Tiempo de preparación: 8 minutos.
- Tiempo de cocción: 7 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza de arándanos fresco
- 1 cucharada de azúcar
- Zumo de 1/2 limón
- 1 cucharada de semillas de chía
- 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)
- 2 tazas de yogur griego
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de esencia de vainilla
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Preparación
Lleva a una sartén los arándanos, el azúcar, el zumo de limón y 1/2 taza de agua.
Cocina hasta que los arándanos se suavicen y obtengas una consistencia similar a una mermelada.
Hidrata la gelatina sin sabor y caliéntala en el microondas durante 20 segundos.
Mezcla el yogur, la miel, la esencia de vainilla, la mitad de la mermelada de arándanos y la gelatina.
Vierte la mezcla en un recipiente y refrigera durante 6 horas. Cuando esté lista, sirve y acompaña con el resto de la mermelada de arándanos y ahora si a disfrutar.
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