Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Gelatina de yogur con arándanos: postre fácil y cremoso

Para esta receta necesitarás semillas de chía, esencia de vainilla, miel y zumo de limón.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
12 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
El ingrediente infaltable en esta gelatina de yogur con arándanos es el zumo de limón.
El ingrediente infaltable en esta gelatina de yogur con arándanos es el zumo de limón.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Gastronomía: Saludable.

Usa esencia de vainilla en esta receta

  • Tiempo de preparación: 8 minutos.
  • Tiempo de cocción: 7 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza de arándanos fresco
  • 1 cucharada de azúcar
  • Zumo de 1/2 limón
  • 1 cucharada de semillas de chía
  • 1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)
  • 2 tazas de yogur griego
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de esencia de vainilla

Para destacar: Pitahaya, la fruta colombiana con muchos beneficios: para qué sirve y por qué es tan valiosa

Preparación

Lleva a una sartén los arándanos, el azúcar, el zumo de limón y 1/2 taza de agua.

Cocina hasta que los arándanos se suavicen y obtengas una consistencia similar a una mermelada.

Hidrata la gelatina sin sabor y caliéntala en el microondas durante 20 segundos.

Mezcla el yogur, la miel, la esencia de vainilla, la mitad de la mermelada de arándanos y la gelatina.

Vierte la mezcla en un recipiente y refrigera durante 6 horas. Cuando esté lista, sirve y acompaña con el resto de la mermelada de arándanos y ahora si a disfrutar.

No pierdas de vista: El pueblo conocido como “el más aguardientero” de Colombia: ruta, qué hacer y cómo llegar

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Gelatina de yogur con arándanos

Receta con yogur

Estilo de Vida

Receta con arándanos

Postre

Arándanos

Yogur

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.