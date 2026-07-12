Gelatina de yogur con arándanos: postre fácil y cremoso

El ingrediente infaltable en esta gelatina de yogur con arándanos es el zumo de limón. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Saludable . Usa esencia de vainilla en esta receta Tiempo de preparación: 8 minutos.

8 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 taza de arándanos fresco

1 cucharada de azúcar

Zumo de 1/2 limón

1 cucharada de semillas de chía

1 sobre de gelatina sin sabor (7 g)

2 tazas de yogur griego

1 cucharada de miel

1 cucharada de esencia de vainilla



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Preparación

Lleva a una sartén los arándanos, el azúcar, el zumo de limón y 1/2 taza de agua.

Cocina hasta que los arándanos se suavicen y obtengas una consistencia similar a una mermelada.

Hidrata la gelatina sin sabor y caliéntala en el microondas durante 20 segundos.

Mezcla el yogur, la miel, la esencia de vainilla, la mitad de la mermelada de arándanos y la gelatina.

Vierte la mezcla en un recipiente y refrigera durante 6 horas. Cuando esté lista, sirve y acompaña con el resto de la mermelada de arándanos y ahora si a disfrutar.

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