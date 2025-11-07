Historia de La 75 Heladería: cómo nació y cuáles son los sabores que más vende

La 75 Heladería, es un negocio gastronómico enfocado en paletas artesanales que utiliza sabores colombianos en sus propuestas. Actualmente, tienen presencia en Cali, Armenia, Buenavista y Cartagena. Foto: La 75 Heladería

Escuchar La Campanella de Niccolò Paganini es como morder una paleta hecha de sonido. El violín en manos del artista se convierte en un instrumento que no solo vibra, sino que resalta cada nota ligera y precisa.

En los sonidos agudos que emite el violín, uno siente el primer toque frío y dulce de aquella invención, ese instante en que las papilas se abren con sorpresa. Luego vienen los pasajes veloces, las cascadas sonoras que forman —con los ojos cerrados y la velocidad de la música— remolinos de sabor: primero es frambuesa, luego...