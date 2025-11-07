Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Historia de La 75 Heladería: cómo nació y cuáles son los sabores que más vende

Cada combinación es un homenaje a la diversidad de sabores que habitan en las diferentes regiones de Colombia. Maracuyá con chocoramo, chontaduro, lulada caleña y bocadillo con queso, entre otras, son creaciones que evocan recuerdos, emociones y orgullo nacional.

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
07 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
La 75 Heladería, es un negocio gastronómico enfocado en paletas artesanales que utiliza sabores colombianos en sus propuestas. Actualmente, tienen presencia en Cali, Armenia, Buenavista y Cartagena.
La 75 Heladería, es un negocio gastronómico enfocado en paletas artesanales que utiliza sabores colombianos en sus propuestas. Actualmente, tienen presencia en Cali, Armenia, Buenavista y Cartagena.
Foto: La 75 Heladería

Escuchar La Campanella de Niccolò Paganini es como morder una paleta hecha de sonido. El violín en manos del artista se convierte en un instrumento que no solo vibra, sino que resalta cada nota ligera y precisa.

En los sonidos agudos que emite el violín, uno siente el primer toque frío y dulce de aquella invención, ese instante en que las papilas se abren con sorpresa. Luego vienen los pasajes veloces, las cascadas sonoras que forman —con los ojos cerrados y la velocidad de la música— remolinos de sabor: primero es frambuesa, luego...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

La 75 heladería

PremiumEE

Paletas artesanales

Heladería con sabores colombianos

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.