Hojas de breva: para qué sirven, beneficios y usos comunes

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Si alguna vez ha probado las brevas, seguramente conoce uno de los dulces más tradicionales y apreciados de Colombia. Sin embargo, hay una parte de este árbol que suele pasar desapercibida y que también guarda propiedades y usos sorprendentes: sus hojas.

Y es que, mientras los frutos se llevan casi toda la atención, las hojas de la breva o higo han sido aprovechadas durante siglos en distintas culturas, tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Hoy queremos mostrarle por qué estas grandes y aromáticas hojas merecen un lugar especial entre los tesoros más interesantes de esta planta.

¿En qué se caracterizan las hojas de las brevas?

Las brevas crecen en la higuera, un árbol perteneciente a la familia de las moráceas y conocido científicamente como Ficus carica. De acuerdo con el Jardín Botánico de Missouri, esta especie ha sido cultivada durante siglos en huertas y jardines por el valor de sus frutos y su atractivo ornamental. Puede desarrollarse como un arbusto caducifolio de entre 3 y 4,5 metros de altura o alcanzar el porte de un árbol pequeño de hasta 9 metros.

Aunque sus frutos suelen llevarse toda la atención, las hojas de la higuera también destacan por sus particulares características. Son grandes, caducifolias y palmeadas, con una longitud que puede variar entre 10 y 25 centímetros. Presentan entre tres y siete lóbulos profundos e irregulares, con bordes redondeados y ligeramente dentados que les dan una apariencia inconfundible.

Según Arbolapp, una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, las hojas de la higuera destacan por su gran tamaño y su apariencia característica. Su superficie superior presenta un color verde intenso y una textura rugosa al tacto, mientras que la parte inferior es más clara y está recubierta por una fina capa de vellosidades.

Además, al cortarlas o romperlas, liberan un látex blanco y pegajoso, una sustancia típica de esta especie. A esto se suma su aroma inconfundible, con notas vegetales, amaderadas y ligeramente dulces.

¿Para qué sirve?

Para Arbolapp, en la cocina, las hojas de higuera son apreciadas por el aroma que desprenden durante la cocción. Explican que su sabor, ligeramente dulce y herbal, las convierte en un ingrediente ideal para envolver carnes, pescados y quesos, aportando matices aromáticos únicos a las preparaciones. También se emplean como condimento en algunas recetas tradicionales.

Eso sí, su uso medicinal tiene una larga historia. Según investigaciones recopiladas por Washington College, distintas partes de la higuera, incluidos los frutos, las raíces y las hojas, han sido utilizadas tradicionalmente para tratar problemas digestivos, respiratorios y cardiovasculares.

Además, los estudios han identificado en la planta compuestos fenólicos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que podrían contribuir a proteger las células del daño causado por los radicales libres.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) de México documenta numerosos usos tradicionales de las hojas de higuera. Entre ellos destaca la preparación de infusiones y cocimientos empleados popularmente para aliviar molestias respiratorias, favorecer la digestión, estimular la sudoración y complementar tratamientos caseros relacionados con la diabetes. También se han utilizado para tratar callos, verrugas y algunas afecciones de la piel mediante aplicaciones externas.

Además de sus usos tradicionales, diversos estudios han encontrado que las hojas son ricas en antioxidantes, flavonoides, fibra, vitaminas A, C, E y K, así como minerales como calcio, hierro, magnesio, manganeso y fósforo. También contienen ácidos orgánicos y otros compuestos bioactivos que han sido objeto de investigación por sus posibles beneficios para la salud.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, en la medicina tradicional las hojas se relacionan con la mejora de la circulación sanguínea, la reducción de la flema, el fortalecimiento del sistema digestivo y el apoyo al control de los niveles de azúcar en sangre.

Las hojas secas de higuera también se utilizan para preparar infusiones que se consumen tradicionalmente en distintos países. Esta bebida es apreciada por su contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos, y ha despertado el interés de la comunidad científica por su posible papel en la regulación del metabolismo de las grasas y el control del peso corporal. Sin embargo, aunque los resultados preliminares son prometedores, estas aplicaciones aún requieren más estudios que permitan confirmar su eficacia y seguridad en humanos.

En el ámbito agrícola, las hojas y los frutos de la higuera también tienen valor como forraje para ganado bovino, caprino, porcino y ovino, ya que aportan nutrientes y pueden complementar la alimentación de los animales en determinadas regiones.

A pesar de sus múltiples usos, es importante recordar que las hojas de higuera no están exentas de riesgos. Algunas de las sustancias que contienen pueden provocar irritaciones cutáneas o reacciones de fotosensibilidad en determinadas personas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧