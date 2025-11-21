Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Incorrecto: menú y dónde queda el restaurante premiado por su comida criolla colombiana

Con papas chorreadas, pepino de guiso, lengua y postre de tres leches de coca, entre otros sabores, el chef Julián Molano exalta la región Andina, el Pacífico colombiano y la Amazonía en recetas que reinterpretan la tradición con modernismo, sin perder su esencia ni identidad.

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
21 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Incorrecto Cocina: lengua de novillo horneada, envuelta en hojas de plátano, puré de habas, salsa a base de sus jugos de cocción, vino tinto, suero costeño y aceite de musa.
Incorrecto Cocina: lengua de novillo horneada, envuelta en hojas de plátano, puré de habas, salsa a base de sus jugos de cocción, vino tinto, suero costeño y aceite de musa.
Foto: Tatiana Gómez Fuentes

Debo confesar que soy una fiel defensora de los sabores criollos. Me encanta llevar a mis amigos y familiares a lugares donde los platos saben a Colombia, a esos guisos de tomate y cebolla que recuerdan la comida casera, esa que, sin querer, nos habla de regiones prósperas y campos llenos de materia prima para satisfacer el paladar.

Encontrar un restaurante con “personalidad” hoy en día es, sin duda, una tarea titánica frente a la enorme oferta de establecimientos que ocupan las calles bogotanas. Sin embargo, debo decir que encontré un lugar...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Incorrecto Cocina

Restaurante Bogotá

Premios La Barra

PremiumEE

Estilo de Vida

Julián Molano

Valeria Duarte

 

Berta Lucía Estrada(2263)Hace 13 minutos
¿"tardear"? Vea pues...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.