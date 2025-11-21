Incorrecto: menú y dónde queda el restaurante premiado por su comida criolla colombiana

Incorrecto Cocina: lengua de novillo horneada, envuelta en hojas de plátano, puré de habas, salsa a base de sus jugos de cocción, vino tinto, suero costeño y aceite de musa. Foto: Tatiana Gómez Fuentes

Debo confesar que soy una fiel defensora de los sabores criollos. Me encanta llevar a mis amigos y familiares a lugares donde los platos saben a Colombia, a esos guisos de tomate y cebolla que recuerdan la comida casera, esa que, sin querer, nos habla de regiones prósperas y campos llenos de materia prima para satisfacer el paladar.

Encontrar un restaurante con “personalidad” hoy en día es, sin duda, una tarea titánica frente a la enorme oferta de establecimientos que ocupan las calles bogotanas. Sin embargo, debo decir que encontré un lugar...