Ingredientes y receta para hacer lomitos de pollo al vino con champiñones

Un poco de la historia de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus).

El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa también crema de leche deslactosada Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Lomitos de pechuga (al gusto)

¼ de cebolla en cubitos

1 cucharada de mantequilla

½ taza de vino blanco

½ taza de crema de leche

1 taza de champiñones

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

Preparación

Para el pollo, utilizamos lomitos de pechuga que ya vengan empacados por porciones y sean bien generosos.

En una sartén, derrite un poco de mantequilla y cocina los lomitos con una pizca de sal hasta que estén bien dorados y deliciosos.

En la misma sartén, añade un poco más de mantequilla, la cebolla en cubitos, el ajo y un chorrito de vino blanco. Cocina por unos minutos hasta que la cebolla esté transparente. Luego agrega la crema de leche y mezcla bien hasta obtener una salsa cremosa y sabrosa.

Incorpora los champiñones, sal, pimienta y los lomitos de pollo nuevamente. Cocina todo junto durante 15 minutos más para que los sabores se integren perfectamente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧