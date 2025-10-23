Además, cuenta sobre su reciente reconocimiento en The Best Chef Awards 2025, donde fue galardonado con un cuchillo, un premio que destaca su talento y compromiso con la cocina sostenible.
23 de octubre de 2025 - 10:00 p. m.
Jeferson García: su historia y cómo ganó en The Best Chef Awards
En Entrevistas El Espectador, hablamos con Jeferson García, chef de Afluente, un restaurante ubicado en Bogotá que representa al páramo colombiano en sus recetas y que forma parte de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants. Jeferson comparte cómo la investigación y el respeto por los ecosistemas han sido claves para desarrollar una propuesta gastronómica única, que rinde homenaje a la naturaleza y a la riqueza del páramo.
