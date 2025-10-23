Jeferson García: su historia y cómo ganó en The Best Chef Awards

En Entrevistas El Espectador, hablamos con Jeferson García, chef de Afluente, un restaurante ubicado en Bogotá que representa al páramo colombiano en sus recetas y que forma parte de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants. Jeferson comparte cómo la investigación y el respeto por los ecosistemas han sido claves para desarrollar una propuesta gastronómica única, que rinde homenaje a la naturaleza y a la riqueza del páramo.