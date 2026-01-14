Juan Valdez llega a China: la marca de café colombiano abre su primera tienda en Shanghái

Juan Valdez está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú, España, Nueva Zelanda, Turquía, Egipto y China. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Juan Valdez ya está en China. La marca colombiana de café abrió su primera tienda en Shanghái, marcando un hito anticipado dentro de su estrategia de expansión internacional.

La noticia fue compartida este martes por el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, quien publicó en X: “Vamos, ¡a conquistar el mercado chino! Primera tienda de Juan Valdez en Shanghai”.

En el punto de venta se exhibe un afiche que presenta a Juan Valdez como café colombiano, 100 % arábico lavado, y que destaca su llegada oficial al mercado chino a través de una tienda asociada.

Le recomendamos: Receta con queso: rellena este plátano maduro para disfrutar

China, un destino clave para Juan Valdez

La llegada a China no surge de manera aislada. En una entrevista concedida en 2024 a Bloomberg Línea, Camila Escobar Corredor, CEO de Juan Valdez, había señalado que la entrada a este mercado hacía parte de una ruta de crecimiento más amplia.

En esa conversación, la directiva explicó que la estrategia de la marca, perteneciente al Fondo Nacional del Café, que reúne a 540.000 familias caficultoras, se apoya en dos frentes.

El primero consiste en seguir consolidando los mercados naturales de la marca, con énfasis en Colombia y América Latina, donde Juan Valdez ya cuenta con una alta penetración de tiendas y busca mantenerse como la marca premium preferida.

El segundo apunta a geografías consideradas de crecimiento exponencial, entre ellas Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia.

Lo más leído: Estas son las predicciones gastronómicas para 2026

En ese contexto, Escobar había señalado que la introducción de la marca en mercados como China debía entenderse como un proceso de mediano plazo. De hecho, indicó que en 2025 ya se verían codificaciones en supermercados, tanto físicos como en línea, y que Brasil y China ya contaban con este tipo de presencia.

Esa visión fue reiterada en enero de 2025, en una entrevista con La República, cuando la CEO explicó que la compañía se encontraba en una fase de entendimiento del consumidor y del mercado chino, además de la búsqueda de un socio comercial, con la expectativa de una entrada exitosa entre 2026 y 2027.

En esa misma conversación subrayó que, aunque se trata de un plan de mediano plazo, su ejecución debía comenzar de inmediato, y que el café sería la puerta de entrada, en un país donde el consumo viene en crecimiento y donde ya operan marcas internacionales relevantes.

Brasil, otro movimiento clave

La apertura de la tienda en Shanghái se suma a otros movimientos recientes de la marca en mercados estratégicos. En diciembre de 2025, Juan Valdez inauguró su primera tienda en Brasil, ubicada en São Paulo, una apertura que el sector cafetero colombiano calificó como histórica y que fue celebrada por la Federación Nacional de Cafeteros como un paso simbólico en un país con una profunda tradición cafetera.

Puede leer: ¿Te gustan los sabores agridulces? Esta receta de mermelada de jalapeños es para ti

La marca también ha continuado fortaleciendo su presencia en Europa. En junio de 2025, abrió su primera tienda en un aeropuerto europeo, en Palma de Mallorca, un punto pensado para ganar visibilidad entre viajeros internacionales y consolidar afinidad de marca en el continente.

Ahora, Juan Valdez está presente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú, España, Nueva Zelanda, Turquía, Egipto y China.

Con la tienda de Shanghái, Juan Valdez escribe un nuevo capítulo en su expansión internacional y proyecta una marca colombiana en uno de los escenarios más complejos del consumo global.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧