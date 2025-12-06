La cocina colombiana conquista Latin America’s 50 Best Restaurants

Propuesta gastronómica de El Chato, restaurante en Bogotá liderado por Álvaro Clavijo, hoy, el número uno de Latinoamérica. Foto: Tomada de IG: El Chato

Recientemente elegido el restaurante más importante de Latinoamérica está liderado por el chef bogotano Álvaro Clavijo. Se trata de un bistró colombiano ubicado en Chapinero, Bogotá, que ofrece a sus comensales ingredientes frescos y cotidianos provenientes de distintas regiones del país. Su menú varía según el “ritmo de la tierra” y cuenta con la colaboración de productores locales como parte de su equipo de trabajo. El mejillón con oreganón y guatila, es una de sus creaciones.

Jaime Rodríguez es el autor de los fogones del restaurante que...