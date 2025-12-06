La cocina colombiana conquista Latin America’s 50 Best Restaurants

Propuesta gastronómica de El Chato, restaurante en Bogotá liderado por Álvaro Clavijo, hoy, el número uno de Latinoamérica.
Foto: Tomada de IG: El Chato
El Chato
Recientemente elegido el restaurante más importante de Latinoamérica está liderado por el chef bogotano Álvaro Clavijo. Se trata de un bistró colombiano ubicado en Chapinero, Bogotá, que ofrece a sus comensales ingredientes frescos y cotidianos provenientes de distintas regiones del país. Su menú varía según el “ritmo de la tierra” y cuenta con la colaboración de productores locales como parte de su equipo de trabajo. El mejillón con oreganón y guatila, es una de sus creaciones.
Celele
Jaime Rodríguez es el autor de los fogones del restaurante que...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
