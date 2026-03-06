Publicidad

La colombiana que conquista París con chocolate artesanal de productores colombianos

Carolina Faure llegó a Francia hablando muy poco el idioma y trabajando como barista. Hoy, chocolates, ajíes y frutas colombianas hacen parte de una apuesta con la que que busca llevar productos del país directamente de los productores a las vitrinas europeas.

Tatiana Gómez Fuentes
06 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Tibitó chocolate, producto artesanal hecho a mano en Colombia.
Tibitó chocolate, producto artesanal hecho a mano en Colombia.
Foto: Tomada de IG Tibitó chocolate

Carolina Faure llegó a París, Francia, hace 25 años, cuando acababa de terminar la universidad, con la decisión tomada de ampliar su horizonte y abrirse camino en un país extranjero. Aprendió francés trabajando como barista en un café y rápidamente comenzó a buscar oportunidades profesionales, sin miedo a equivocarse. Por esa época confiesa que hablaba muy mal, pero que “se hacía entender”.

Aunque estudió psicología, sus ojos siempre estuvieron puestos en el sector gastronómico. En Colombia había trabajado con menús especializados para...

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

