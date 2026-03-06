La colombiana que conquista París con chocolate artesanal de productores colombianos

Tibitó chocolate, producto artesanal hecho a mano en Colombia. Foto: Tomada de IG Tibitó chocolate

Carolina Faure llegó a París, Francia, hace 25 años, cuando acababa de terminar la universidad, con la decisión tomada de ampliar su horizonte y abrirse camino en un país extranjero. Aprendió francés trabajando como barista en un café y rápidamente comenzó a buscar oportunidades profesionales, sin miedo a equivocarse. Por esa época confiesa que hablaba muy mal, pero que “se hacía entender”.

Aunque estudió psicología, sus ojos siempre estuvieron puestos en el sector gastronómico. En Colombia había trabajado con menús especializados para...