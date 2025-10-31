¿Quién es la colombiana que ganó cuatro medallas en el mundial de queso de Brasil?

Yudy Pulido, maestra quesera colombiana. Foto: Yudy Pulido

Hace 10 años descubrí que soy intolerante a la lactosa. Desde entonces, el mundo de los lácteos quedó casi que prohibido para mí, aunque debo decir que de vez en cuando “peco” con un buen pedazo de queso o un sorbo de leche. Esos sabores, que antes hacían parte de mi cotidianidad, hoy viven la mayor parte del tiempo en mi memoria gustativa. Y fue precisamente gracias a uno de esos que conocí a Yudy Pulido.

¿Cómo una profesional en Lenguas Modernas y Gerencia de Agronegocios termina convirtiéndose en maestra quesera? La respuesta se encuentra...