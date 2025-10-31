Logo El Espectador
¿Quién es la colombiana que ganó cuatro medallas en el mundial de queso de Brasil?

Se trata de Yudy Pulido, una maestra quesera que ha convertido el queso artesanal colombiano en una herramienta de transformación rural y en símbolo de identidad campesina.

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
31 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Yudy Pulido, maestra quesera colombiana.
Foto: Yudy Pulido

Hace 10 años descubrí que soy intolerante a la lactosa. Desde entonces, el mundo de los lácteos quedó casi que prohibido para mí, aunque debo decir que de vez en cuando “peco” con un buen pedazo de queso o un sorbo de leche. Esos sabores, que antes hacían parte de mi cotidianidad, hoy viven la mayor parte del tiempo en mi memoria gustativa. Y fue precisamente gracias a uno de esos que conocí a Yudy Pulido.

¿Cómo una profesional en Lenguas Modernas y Gerencia de Agronegocios termina convirtiéndose en maestra quesera? La respuesta se encuentra...

Miguel Angel Villamil Cañizares(97962)Hace 2 minutos
Tatiana la felicito. En este artículo usted manifiesta voluntad de apoyar la producción artesanal que reune valores comerciales y folclóricos, sin caer en la simpleza. Los quesos artesanales son productos únicos, supéran la producción industrial porque maduran con el tiempo, no con con procesos de apresuramiento y asi llegan a sus sabores inigualables.
