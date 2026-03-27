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La colombiana que se convirtió en una de las pioneras del diseño de pasteles

Se llama Luisa Quiroz, es santandereana y una de las cake designers más reconocidas del país, quien ha impulsado la pastelería creativa combinando arte, técnica y gestión empresarial. Su inspiración viene de la época de María Antonieta de Austria, reflejándose en su manejo de la colorimetría, los estilos vintage y la estética sofisticada que caracteriza sus creaciones.

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
27 de marzo de 2026 - 05:00 p. m.
Luisa Quiroz, cake designer colombiana.
Luisa Quiroz, cake designer colombiana.
Foto: Vainilla Cakes

A mi amiga María José Noriega le gusta la torta de novia porque su abuela siempre la cocinaba. El acto de compartir en su casa es como una receta que no es improvisada, hace parte de una de esas tradiciones que, al igual que en la corte de María Antonieta de Austria, convierten la comida en un ritual cargado de historia, memoria y significado.

Y usted se preguntará por qué le hablo de este personaje histórico, la razón es porque la figura de María Antonieta ha quedado profundamente ligada al imaginario de la pastelería, el lujo y el exceso....

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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