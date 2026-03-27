La colombiana que se convirtió en una de las pioneras del diseño de pasteles

Luisa Quiroz, cake designer colombiana. Foto: Vainilla Cakes

A mi amiga María José Noriega le gusta la torta de novia porque su abuela siempre la cocinaba. El acto de compartir en su casa es como una receta que no es improvisada, hace parte de una de esas tradiciones que, al igual que en la corte de María Antonieta de Austria, convierten la comida en un ritual cargado de historia, memoria y significado.

Y usted se preguntará por qué le hablo de este personaje histórico, la razón es porque la figura de María Antonieta ha quedado profundamente ligada al imaginario de la pastelería, el lujo y el exceso....