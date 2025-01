La Gloriosa, un destino con sabor para los amantes de la hamburguesa

El restaurante de hamburguesas se estrena en la escena gastronómica de Bogotá. Foto: La Gloriosa

La primera vez que supe de La Gloriosa, fue en un viaje que hice a Bucaramanga. La ciudad, que se destaca por su variada oferta de comida “rápida o casual”, tiene casi que en cada esquina un lugar para comer hamburguesas y perros calientes, así que podría decir, sin temor a equivocarme, que existen exponentes para todos los gustos. No obstante, no logré conocer el lugar que me habían recomendado algunos familiares y conocidos porque adelantaron a última hora mi vuelo para regresar a la capital.

El restaurante estaba en mi brújula de sabor y tenía la visita pendiente, pero fue gracias a un amigo que me envió un reel de TikTok que recordé el lugar, sin saber que ya contaba con una sucursal en Bogotá. Un pedazo de mis raíces me llamaba a probar sus hamburguesas, pero lo que realmente me sorprendió al ver el contenido en la plataforma fue la forma en que lograron darse a conocer en la ciudad. Su estrategia a través de las redes sociales me mostró la conexión que lograron con la gente, generando expectativa y curiosidad por su propuesta gastronómica.

“Como saben, somos nuevos en Bogotá. Llegar a una nueva ciudad representa muchos retos, no solo en la logística, sino también en algo muy importante: la relación con los demás. Ser el nuevo del barrio significa muchas cosas, incluso puede que algunos vecinos lo miren a uno con algo de sospecha, pero con el pasar de los días, uno empieza a ser parte del mundo de ellos, y viceversa. No siempre es fácil, entonces pensamos cómo hacer para conectar con otros y ahí obtuvimos la respuesta: comiendo juntos.

Así que decidimos ir a las calles a buscar a nuestros vecinos y les hicimos una invitación. Siempre hemos dicho que la gloria se comparte y por eso compartimos nuestras burgers gloriosas con ellos, en una noche que llamamos Burgers & Vecis. Recibimos a más de 200 personas durante todo el día, nos saludamos, hablamos, nos reímos y recordamos que en este mundo nos necesitamos unos a otros. Ahora nuestros “vecis” no solo saben que vendemos buenas burgers, también saben que son importantes para nosotros y que estamos agradecidos por recibirnos con los brazos abiertos”, así iban narrando su llegada a uno de los barrios conocidos como el corazón gastronómico de la capital, Chapinero.

La Gloriosa nació en medio de la dificultad. Quienes estaban al frente de la idea, venían de atravesar la quiebra de un negocio familiar y enfrentaban al tiempo una grave crisis económica, que se intensificó durante la pandemia. En esas circunstancias, y ante la urgencia de sobrevivir, hacer hamburguesas se presentó como su única opción.

Las clásicas de la gastronomía comenzaron a abrir un panorama importante en el mercado santandereano gracias a sus recetas, combinaciones, procesos artesanales y al apoyo al productor local. El uso de carnes, provenientes del ganado colombiano, junto con el secreto de mezclar distintos cortes, se convirtió en la clave para escalar en una industria exigente. Esta fórmula permitió que, rápidamente, la marca pudiera expandirse a otras ciudades como Barranquilla, Santa Marta y, recientemente, Bogotá.

“Al pensar en una expansión nacional, es común que la capital sea de las primeras opciones que se vengan a la cabeza, así que esta fue una buena razón para aventurarnos. Sin embargo, más allá de tratarse de algo netamente estratégico, pensamos en traer nuestras burgers a un lugar en el que tenemos una gran representación de bumangueses que añoran comer como en casa. Ellos son nuestra razón, pero además son nuestros mejores divulgadores, quieren compartir el sabor de su tierra con otros”, afirman Carlos Giovanny Sosa Márquez y Yudy Stela Bayona Jaime, la pareja de esposos creadores de la marca.

Ambos tienen claro que hay una multiplicidad de ofertas con su mismo concepto en diferentes puntos de la ciudad, pero también reconocen que las hamburguesas santandereanas suelen ser reconocidas como las mejores del país, una razón relevante para que se destaquen como uno de los mejores exponentes de su ciudad. Las hamburguesas que ofrecen están pensadas para satisfacer los gustos de cada cliente. Su propuesta es simple, en el restaurante cada quien puede crear su hamburguesa a su manera, eligiendo entre más de quince ingredientes diferentes que pueden combinarse como el comensal desee.

En su carta de destacan propuestas con jalapeños con mix de quesos cheddar y mozzarella, cebolla caramelizada, lechuga romana y pan con parmesano sellado en mantequilla; sabores clásicos donde el pollo desmechado, la salsa tártara, el aguacate y la tocineta antojan; y opciones con queso costeño frito, aros de cebolla, piña asada y chorizo en panela.

“En nuestro menú existe una hamburguesa que es exclusiva y que no puede modificarse: la Fan-Tastic Burger. Recientemente, hicimos un viaje a Europa, y allí probamos la Salsa Emmy. Al regresar, investigamos y creamos nuestra propia versión que es un umami perfecto que combina lo dulce y lo salado, con un toque de picante”, cuentan Sosa y Bayona en entrevista para El Espectador.

En La Gloriosa, los bumangueses pueden sentirse como en casa, y la razón no son solo las hamburguesas, también se suma una mezcla infaltable de la región, la salsa tártara y el melao de piña. Una tradición que lleva décadas en las mesas santandereanas y que además no tiene reglas o recetas específicas. Hay varias formas de prepararlas y muchos restauranteros de la ciudad han definido esta combinación como una “competencia sana” que se enfoca únicamente en que el comensal tenga esa fusión en el paladar a la hora de mezclarla con las hamburguesas.

Estas estrategias de sabor se suman también al compromiso social del establecimiento con comunidades vulnerables. Durante el año realizan varias actividades en las que las benefician llevándoles no solo recursos, sino también experiencias que mejoran su calidad de vida. Asimismo, están en el tránsito de reducir al máximo el uso de plásticos tanto en las experiencias en mesa, como en el delivery.

El nombre del restaurante significa “encontrar provisión en medio de la necesidad” y si sus emprendedores tuvieran que resumirlo en una palabra sería restauración, para ellos, alimentar es restaurar. Además, son fieles creyentes de que la gloria se debe compartir: “si estás bien, deseas que los demás también lo estén”.

