La historia de Chichería Demente: la apuesta por el maíz, la chicha y lo colombiano

Chichería Demente es un restaurante que promueve las raíces andinas, a través de la chicha, bebida ancestral, entre otros ingredientes que exponen la esencia de la cocina popular colombiana. Foto: Chichería Demente

Un sorbo de identidad. Mi abuela tiene 95 años y su cabeza es como un libro andante. Todavía recuerda con exactitud muchos momentos históricos que marcaron al país, y uno que otro suceso que desató el caos en la capital. Justo en época de elecciones siempre trae a colación, en nuestras conversaciones familiares, lo que pasó aquel 9 de abril con Jorge Eliécer Gaitán en 1948, preguntándose qué hubiera pasado si él hubiera gobernado; y entre risas irónicas nos narra cómo, días después de su fallecimiento, Bogotá sufrió otro golpe —que muchos...