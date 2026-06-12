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La historia de Chichería Demente: la apuesta por el maíz, la chicha y lo colombiano

El restaurante, ubicado en el barrio La Concepción de Bogotá, nació de una decisión, no repetir fórmulas. En sus mesas conviven cocina, bebida, pedagogía y comunidad alrededor de la tradición alimentaria colombiana. ¿Cuál es su historia?

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Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
12 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
Chichería Demente es un restaurante que promueve las raíces andinas, a través de la chicha, bebida ancestral, entre otros ingredientes que exponen la esencia de la cocina popular colombiana.
Chichería Demente es un restaurante que promueve las raíces andinas, a través de la chicha, bebida ancestral, entre otros ingredientes que exponen la esencia de la cocina popular colombiana.
Foto: Chichería Demente

Un sorbo de identidad. Mi abuela tiene 95 años y su cabeza es como un libro andante. Todavía recuerda con exactitud muchos momentos históricos que marcaron al país, y uno que otro suceso que desató el caos en la capital. Justo en época de elecciones siempre trae a colación, en nuestras conversaciones familiares, lo que pasó aquel 9 de abril con Jorge Eliécer Gaitán en 1948, preguntándose qué hubiera pasado si él hubiera gobernado; y entre risas irónicas nos narra cómo, días después de su fallecimiento, Bogotá sufrió otro golpe —que muchos...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

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