La historia de “Vickingo”: el limpiavidrios que se convirtió en un influencer gastronómico

Víctor Rivera es un influenciador gastronómico colombiano que se conoce en redes sociales como "Vickingo", donde cuenta con más de 499.000 seguidores por enseñar recetas cotidianas con toques de humor. Foto: Víctor Rivera

“Traemos el gallo Claudio todo amarillito todo creído, pintura naranjada, la negra que pica y sal, para que se conozcan todos los ingredientes. Raqueta dragón de fuego, aceite de tractor 0 kilómetros, doramos el gallo Claudio todo creído todo delicioso, doramos muy bien por ambos lados, después de 15 días, bajamos el fuego y agregamos un galón de pintura roja, 333.339 gotas de agua deslactosada, dos barras de caña líquida bronceada, Drácula todo enojado todo delicioso, un panal de abejas, salsa americana, pintura amarilla para entonar y de...