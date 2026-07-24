Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La historia de “Vickingo”: el limpiavidrios que se convirtió en un influencer gastronómico

Víctor Rivera convirtió un semáforo en Medellín donde limpiaba vidrios en el punto de partida de una cocina que aprendió de su madre y reconstruyó después de un accidente. Hoy, con 499.000 seguidores en redes sociales y siendo estudiante de gastronomía, transforma lo que la necesidad le enseñó en un oficio con nombre propio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
24 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Víctor Rivera es un influenciador gastronómico colombiano que se conoce en redes sociales como "Vickingo", donde cuenta con más de 499.000 seguidores por enseñar recetas cotidianas con toques de humor.
Víctor Rivera es un influenciador gastronómico colombiano que se conoce en redes sociales como "Vickingo", donde cuenta con más de 499.000 seguidores por enseñar recetas cotidianas con toques de humor.
Foto: Víctor Rivera

“Traemos el gallo Claudio todo amarillito todo creído, pintura naranjada, la negra que pica y sal, para que se conozcan todos los ingredientes. Raqueta dragón de fuego, aceite de tractor 0 kilómetros, doramos el gallo Claudio todo creído todo delicioso, doramos muy bien por ambos lados, después de 15 días, bajamos el fuego y agregamos un galón de pintura roja, 333.339 gotas de agua deslactosada, dos barras de caña líquida bronceada, Drácula todo enojado todo delicioso, un panal de abejas, salsa americana, pintura amarilla para entonar y de...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Vickingo

Redes sociales

PremiumEE

Víctor Rivera

Estilo de Vida

Influenciador gastronómico

Recetas caseras

Limpiavidrios

Medellín

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.