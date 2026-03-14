14 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.
La historia del bar colombiano que llegó a la lista de los mejores del mundo
La propuesta de gastronomía líquida ubicada en el Centro Histórico de Cartagena nació en 2016 con un equipo de seis personas, y su concepto se fortaleció durante la pandemia, cuando una finca en Filandia, Quindío, se transformó en una variada despensa de sabores. Hoy, con más de 100 colaboradores, Alquímico combina hospitalidad, creatividad y compromiso social, impulsados por la comunidad y la sostenibilidad, proyectándose al mundo.
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