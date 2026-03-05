Publicidad

El campesino que cultiva sabores detrás de una propuesta gastronómica líquida en Colombia

Mientras en Cartagena se agita una coctelera para servir sabores auténticos en la barra, en Filandia, Quindío, Eleazar Chavarría trabaja la tierra de donde nacen sus ingredientes. No habla de mixología ni de tendencias, pero sabe con precisión cuándo cada cultivo está en su punto ideal para abastecer la propuesta de uno de los bares más sostenibles del mundo.

Tatiana Gómez Fuentes
05 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Eleazar Chavarría, a sus 66 años, cultiva la tierra con sabiduría y pasión en la finca ‘Jamaica’, conectando tradición campesina con los sabores que llegan a las mesas de Alquímico en Cartagena.
Foto: Alquímico

Para Eleazar Chavarría, la comida no es solo aquello que alimenta, sino también lo que representa tradición, identidad y un reflejo del trabajo en la tierra. A sus 66 años, este campesino colombiano expone los sabores del campo que ha trabajado durante décadas y la riqueza gastronómica que sus cosechas ofrecen.

Su abuelo solía decir: “El hombre desarmado lo mandó mi Dios pintado”. Por eso, en su pantalón cuelgan herramientas que describen la actividad diaria del campesino. La mochila colgada en sus hombros, la gorra para protegerse del sol y...

