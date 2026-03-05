El campesino que cultiva sabores detrás de una propuesta gastronómica líquida en Colombia

Eleazar Chavarría, a sus 66 años, cultiva la tierra con sabiduría y pasión en la finca ‘Jamaica’, conectando tradición campesina con los sabores que llegan a las mesas de Alquímico en Cartagena. Foto: Alquímico

Para Eleazar Chavarría, la comida no es solo aquello que alimenta, sino también lo que representa tradición, identidad y un reflejo del trabajo en la tierra. A sus 66 años, este campesino colombiano expone los sabores del campo que ha trabajado durante décadas y la riqueza gastronómica que sus cosechas ofrecen.

Su abuelo solía decir: “El hombre desarmado lo mandó mi Dios pintado”. Por eso, en su pantalón cuelgan herramientas que describen la actividad diaria del campesino. La mochila colgada en sus hombros, la gorra para protegerse del sol y...