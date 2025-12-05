Logo El Espectador
Gastronomía y Recetas
La mejor fotografía y portada de libros de cocina del mundo es colombiana

Se trata de Cocinas Campesinas de Córdoba, una investigación liderada por Ricardo Malagón y realizada bajo el lente de José Luis Rivera, que recientemente fue galardonada en los Gourmand World Cookbook Awards por su capacidad de sintetizar la esencia de la cocina cordobesa y destacar la importancia de esta gastronomía para el país.

Tatiana Gómez Fuentes
05 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Cocinas Campesinas de Córdoba, es uno de los ganadores en los Gourmand World Cookbook Awards por visibilizar la gastronomía de la región y su importancia hacia el mundo.
Foto: Cocinas Campesinas de Córdoba / Cortesía

Hace unos años conocí a Marcela Isabel Doria Garcés, una ribereña y chef investigadora de la cocina ancestral y tradicional cordobesa. Ella fue mi primer acercamiento a una gastronomía potente en sabor, pero poco explorada en el país.

Desde 2016, Doria ha dedicado su vida a poner a Córdoba en el ojo del mundo, con proyectos como “De los Hijos del Sol pa’l Líbano”. Gracias a ese trabajo, el profesor, investigador y cocinero Ricardo Malagón la conoció y posteriormente la invitó a integrarse a su equipo de investigación para la obra Cocinas...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

