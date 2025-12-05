La mejor fotografía y portada de libros de cocina del mundo es colombiana

Cocinas Campesinas de Córdoba, es uno de los ganadores en los Gourmand World Cookbook Awards por visibilizar la gastronomía de la región y su importancia hacia el mundo. Foto: Cocinas Campesinas de Córdoba / Cortesía

Hace unos años conocí a Marcela Isabel Doria Garcés, una ribereña y chef investigadora de la cocina ancestral y tradicional cordobesa. Ella fue mi primer acercamiento a una gastronomía potente en sabor, pero poco explorada en el país.

Desde 2016, Doria ha dedicado su vida a poner a Córdoba en el ojo del mundo, con proyectos como “De los Hijos del Sol pa’l Líbano”. Gracias a ese trabajo, el profesor, investigador y cocinero Ricardo Malagón la conoció y posteriormente la invitó a integrarse a su equipo de investigación para la obra Cocinas...