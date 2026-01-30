Logo El Espectador
Gastronomía y Recetas
La receta de las achiras: de dónde son, de qué están hechas, cómo prepararlas e historia

Antes de convertirse en un símbolo de la gastronomía colombiana, la achira ya se elaboraba en el altiplano cundiboyacense a partir del almidón del sagú, en tiempos de la cultura chibcha. Hoy es uno de los bizcochos con mayor tradición del país.

Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
30 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Las achiras hacen parte de la gastronomía tradicional colombiana. El departamento del Huila, es uno de sus mayores exponentes de sabor.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Gonzalo Calle Asprilla

“Mi primer acercamiento a la achira, creo, fue cuando tenía dos años y aún no tenía dientes”. Alexander Medina sonríe al recordar las bolsas que acompañaban los viajes de infancia con su familia, cuando se detenían en la carretera para comprar esos pequeños cilindros amarillos que sabían bien a cualquier hora del día.

La dulzura y la textura, suave y crujiente a la vez, forman parte de su memoria gustativa; pero quizá la imagen que más vuelve al presente es la de su mamá remojándola en aguadepanela con queso para que él pudiera disfrutarla,...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 8 minutos
En Altamira, Huila se elaboran los biscochos de achira con el almidón proveniente del Oriente de Cundinamarca de los municipios de: Gutierrez, Fosca, Quetame y Guayabetal; en San Pablo, Nariño también producen almidón de achira de regular calidad y este no llega al Huila. Al parecer y desde hace muchos años en Gigante, Huila se cultivaba pero hoy no existe cultivos de este rizoma, del cual mediante proceso de: rayado, lavado, colado, secado y cernido se elaboran horneado y féculas.
