La receta de las achiras: de dónde son, de qué están hechas, cómo prepararlas e historia

Las achiras hacen parte de la gastronomía tradicional colombiana. El departamento del Huila, es uno de sus mayores exponentes de sabor. Foto: Getty Images/iStockphoto - Gonzalo Calle Asprilla

“Mi primer acercamiento a la achira, creo, fue cuando tenía dos años y aún no tenía dientes”. Alexander Medina sonríe al recordar las bolsas que acompañaban los viajes de infancia con su familia, cuando se detenían en la carretera para comprar esos pequeños cilindros amarillos que sabían bien a cualquier hora del día.

La dulzura y la textura, suave y crujiente a la vez, forman parte de su memoria gustativa; pero quizá la imagen que más vuelve al presente es la de su mamá remojándola en aguadepanela con queso para que él pudiera disfrutarla,...