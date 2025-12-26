Logo El Espectador
La receta de las hallacas: diferencias con el tamal, de dónde es, ingredientes e historia

La preparación tradicional venezolana se convirtió en un proyecto de integración y emprendimiento en Bogotá y Lima. “Mi Hallaca”, une a migrantes y locales a través de la cocina, demostrando que la gastronomía no es solo sabor, sino también oportunidad y memoria cultural.

Tatiana Gómez Fuentes
26 de diciembre de 2025 - 05:00 p. m.
Hallaca, preparación típica de la gastronomía venezolana.
Foto: Getty Images - Ricardo Rodriguez

“Digan lo que digan, no discuto más: la mejor hallaca la hace mi mamá. Preparen la mesa, vamos a cenar, con panes y hallacas y ron pa′ tomar. ¡Qué guiso tan bueno, qué rico el olor! Todo bien envuelto en fresco verdor, pa′ que sea gustosa pasa y pimentón, y un punto en la masa de buen papelón. Pino y alcaparras, cebolla y ají; qué día de cochino, gallina o de res. Si la hizo mamá, yo me como tres; si la hizo maíz, yo me como diez. Mil gracias te doy, Dios de la bondad, por comer hallacas esta Navidad".

Así sonaba, en el año 1983, la canción...

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Alberto Lacouture(16055)Hace 20 minutos
La ayaca ó Hallaca, también es un producto tradicional del caribe colombiano. Allí se elabora el pastel, llamado tamal en el interior, tanto como la ayaca.
