La receta de las hallacas: diferencias con el tamal, de dónde es, ingredientes e historia

Hallaca, preparación típica de la gastronomía venezolana.
Foto: Getty Images - Ricardo Rodriguez
“Digan lo que digan, no discuto más: la mejor hallaca la hace mi mamá. Preparen la mesa, vamos a cenar, con panes y hallacas y ron pa′ tomar. ¡Qué guiso tan bueno, qué rico el olor! Todo bien envuelto en fresco verdor, pa′ que sea gustosa pasa y pimentón, y un punto en la masa de buen papelón. Pino y alcaparras, cebolla y ají; qué día de cochino, gallina o de res. Si la hizo mamá, yo me como tres; si la hizo maíz, yo me como diez. Mil gracias te doy, Dios de la bondad, por comer hallacas esta Navidad".
Así sonaba, en el año 1983, la canción...
Por Tatiana Gómez Fuentes
