Laboratorio colombiano convierte comida en esferas: así es su cocina molecular

Actualmente, BOlab Blends Moleculares, produce en promedio 1.690 unidades mensuales de sus productos gastronómicos. Foto: juliana

Mis fiestas de cumpleaños nunca fueron normales. Debe ser que cumplir un 30 de octubre, justo antes de Halloween, marca la diferencia. Mi papá siempre fue muy creativo; hasta hoy mis tortas siguen siendo de calabazas, vampiros, brujas, escobas y esqueletos. Así me celebran la vida, pero quizá mi cumpleaños más inolvidable fue el número 15.

Recuerdo que al abrirse las puertas para entrar a la fiesta, en las manos de los invitados había copas de donde salía humo. Se trataba de hielo seco o “nieve carbónica” -como se le conoce científicamente-....