Gastronomía y Recetas
Laboratorio colombiano convierte comida en esferas: así es su cocina molecular

Se trata de BOlab Blends, un negocio que transforma frutas locales y combinaciones en esferas de sabor de textura similar al caviar, listas para usar. Sus creaciones van desde ají dulce, balsámico con uchuva y miel, y corozo con cacao, hasta la cholupa del Huila.

Tatiana Gómez Fuentes
14 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Actualmente, BOlab Blends Moleculares, produce en promedio 1.690 unidades mensuales de sus productos gastronómicos.
Foto: juliana

Mis fiestas de cumpleaños nunca fueron normales. Debe ser que cumplir un 30 de octubre, justo antes de Halloween, marca la diferencia. Mi papá siempre fue muy creativo; hasta hoy mis tortas siguen siendo de calabazas, vampiros, brujas, escobas y esqueletos. Así me celebran la vida, pero quizá mi cumpleaños más inolvidable fue el número 15.

Recuerdo que al abrirse las puertas para entrar a la fiesta, en las manos de los invitados había copas de donde salía humo. Se trataba de hielo seco o “nieve carbónica” -como se le conoce científicamente-....

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

