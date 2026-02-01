01 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.
Las garullas colombianas: la receta tradicional en Soacha
En Gastronomía y recetas de El Espectador llegamos a Soacha para probar la tradicional garulla, un amasijo de maíz y cuajada que representa la memoria y el trabajo de generaciones de mujeres que han preservado este sabor artesanal en el parque principal del municipio. Un patrimonio cultural de sabor que hoy busca ser reconocido a nivel nacional.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación