01 de febrero de 2026 - 07:00 p. m.

Las garullas colombianas: la receta tradicional en Soacha

En Gastronomía y recetas de El Espectador llegamos a Soacha para probar la tradicional garulla, un amasijo de maíz y cuajada que representa la memoria y el trabajo de generaciones de mujeres que han preservado este sabor artesanal en el parque principal del municipio. Un patrimonio cultural de sabor que hoy busca ser reconocido a nivel nacional.

Tatiana Gómez Fuentes

Santiago Ramírez Marín

