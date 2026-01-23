Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las garullas: de dónde son, historia y cómo se preparan

No es un pan, tampoco es una galleta, y, sin embargo, ha acompañado a varias generaciones de colombianos. Este sabor guarda memoria, tradición y es uno de los mejores secretos guardados de la cocina campesina.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
23 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Garullas, amasijo tradicional colombiano.
Garullas, amasijo tradicional colombiano.
Foto: Jorsie Artahona / @jorsiartahona

Siempre que escribo los artículos de los viernes me gusta preguntarle a la gente si conoce o relaciona algunos de los sabores que quiero exponer entre letras. El tema de hoy no es la excepción, hablé con la mayoría de la redacción de El Espectador y con algunos amigos y familiares sobre la garulla, y sus respuestas fueron tan diversas como entrañables.

Algunos la asociaron con aquella expresión que hace referencia a las “personas que se aprovechan de los demás para despojarlos de cosas de valor”; otros confesaron que solo la habían escuchado...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Garullas

Amasijos colombianos

Asociación de Vendedores y Productores de Almojábanas del Parque de Soacha

Doris Romero

Carlos Toto Sánchez

Garulla

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.