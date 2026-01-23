Las garullas: de dónde son, historia y cómo se preparan

Garullas, amasijo tradicional colombiano. Foto: Jorsie Artahona / @jorsiartahona

Siempre que escribo los artículos de los viernes me gusta preguntarle a la gente si conoce o relaciona algunos de los sabores que quiero exponer entre letras. El tema de hoy no es la excepción, hablé con la mayoría de la redacción de El Espectador y con algunos amigos y familiares sobre la garulla, y sus respuestas fueron tan diversas como entrañables.

Algunos la asociaron con aquella expresión que hace referencia a las “personas que se aprovechan de los demás para despojarlos de cosas de valor”; otros confesaron que solo la habían escuchado...