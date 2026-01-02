Las recetas y consejos que da una chef luego de los excesos de diciembre

Acompaña estos red velvet pancakes con tocineta, salchicha, chorizos y huevos fritos.
Foto: Federico Bottia / @federicobottia
¡Qué maravilla para el sentido del gusto es disfrutar a diario del arte del buen comer! Diciembre es una época en la que salimos con amigos y familiares a conocer nuevas propuestas gastronómicas; asistimos a cenas donde se exponen ingredientes que hablan de territorio y probamos variedades de recetas inventan los “magos” y “hadas” de las cocinas, confirmando una y otra vez que el paladar es una de las partes más privilegiadas del cuerpo humano.
Y aunque el placer se encuentra, sin duda, en cada bocado, seguramente comenzamos el año cargando...
Por Tatiana Gómez Fuentes
Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación