Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las recetas y consejos que da una chef luego de los excesos de diciembre

Entre sabores que reconfortan y platos pensados para comer sin afán, Un domingo de gula, de la chef Catalina Osorio, se convierte en esa pausa necesaria para volver a la mesa después de la fiestas con calma. Un libro que sabe a brunch compartido y a raíces.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Tatiana Gómez Fuentes
Tatiana Gómez Fuentes
02 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Acompaña estos red velvet pancakes con tocineta, salchicha, chorizos y huevos fritos.
Acompaña estos red velvet pancakes con tocineta, salchicha, chorizos y huevos fritos.
Foto: Federico Bottia / @federicobottia

¡Qué maravilla para el sentido del gusto es disfrutar a diario del arte del buen comer! Diciembre es una época en la que salimos con amigos y familiares a conocer nuevas propuestas gastronómicas; asistimos a cenas donde se exponen ingredientes que hablan de territorio y probamos variedades de recetas inventan los “magos” y “hadas” de las cocinas, confirmando una y otra vez que el paladar es una de las partes más privilegiadas del cuerpo humano.

Y aunque el placer se encuentra, sin duda, en cada bocado, seguramente comenzamos el año cargando...

Tatiana Gómez Fuentes

Por Tatiana Gómez Fuentes

Comunicadora Social - periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, con maestría en gestión y dirección comercial con énfasis en comunicación, publicidad y ecommerce de la Universidad Complutense de Madrid.@tagy_petustgomez@elespectador.com

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Catalina Osorio

Un domingo de gula

Entrevista

PremiumEE

Estilo de Vida

Gourmand Awards 2025

Brunch

Qué es un Brunch

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.