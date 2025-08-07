Lonchera fácil y deliciosa para salir de apuros al almuerzo

Para esta lonchera puedes usar pollo, maíz tierno y tomate. Foto: Getty Images - Thai Liang Lim

Un poco de la historia del brócoli

El origen del brócoli se dio por primera vez en las costar del Mediterráneo Oriental y Oriente. Países como Grecia y Turquía dieron paso a su comercialización, y gracias a esto este vegetal, ingrediente de las más ricas ensaladas logró llegar a España e Inglaterra, donde todavía existen cultivos dedicados exclusivamente a la conservación y preservación de este nutritivo alimento. “El brócoli es el resultado de la cría selectiva de plantas de col silvestre que comienza alrededor del siglo VI a. C.”

Además de sus propiedades alimenticias, el brócoli ha sido utilizado para tratar enfermedades como la sordera, la diarrea e incluso, el dolor de cabeza, convirtiéndose en una “planta medicinal” que hasta el día de hoy es utilizada como un método alternativo de salud y bienestar.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa paprika en esta preparación Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 pechuga de pollo

1 cucharadita de aceite

1 cucharadita de mantequilla

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de paprika

Arroz blanco

Ingredientes para los vegetales

1/4 de taza de cebolla blanca en cubos (puede ser también morada)

1/2 taza de zucchini verde

1/4 de taza de zanahoria en tiritas

1/2 taza de brócoli

1/4 de taza de habichuelas en rodajitas

1/4 de taza de maíz tierno

1/2 tomate en cascos

Aguacate el gusto

Ingredientes para la salsa

1/2 taza de salsa de soya

1 cucharadita de ajo

1/2 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de miel

Preparación

Corta el pollo en tiritas medianamente gruesas para que quede jugoso.

En una sartén con un poco de aceite o mantequilla, cocínalo por ambos lados.

Agrega sal y paprika para darle sabor. Cocina hasta que esté bien doradito. Reserva.

Lleva el pollo a un compartimento del recipiente para evitar que se mezcle con el arroz (si llevas arroz).

En la misma sartén (con el sabor del pollo), añade cebolla y zucchini. Deja que se doren un poco.

Para la salsa

Agrega a la sartén, salsa soya, ajo, pimienta y miel.

Mezcla bien hasta que todos los ingredientes se integren.

Reserva un poco de esta salsa para agregar justo antes de comer.

Agrega los demás vegetales

Incorpora a la sartén: zanahoria, brócoli, habichuela, maíz tierno y tomate.

Vierte el resto de la salsa encima y mezcla bien todo.

Pon la mezcla de vegetales en el recipiente (separado del pollo si prefieres).

Lleva también unas rodajas de aguacate fresco para acompañar al momento del almuerzo.

