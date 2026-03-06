Los mejores pueblos cerca de Bogotá para comer fritanga

Imagen de referencia de la fritanga.

En los alrededores de Bogotá hay una tradición gastronómica que muchos buscan cada fin de semana: la fritanga. Este plato, que reúne chicharrón, rellena, chorizo, carne de cerdo, papa criolla, yuca y plátano, es uno de los sabores más representativos de la región andina y una excusa perfecta para salir de la ciudad en busca de buena comida.

Más que un simple plato, la fritanga refleja la historia culinaria del país. Su preparación combina ingredientes y técnicas heredadas de las comunidades indígenas —como el uso de tubérculos— con la influencia española que introdujo los embutidos. Por eso, varios municipios cercanos a la capital se han convertido en destinos ideales para quienes quieren hacer turismo gastronómico y descubrir estos sabores en su lugar de origen. Aquí le contamos algunos de los mejores pueblos cerca de Bogotá para disfrutarla.

Cogua

Cogua, un municipio de Cundinamarca ubicado a aproximadamente una hora y media de Bogotá, se ha convertido en un destino muy visitado por su tradición gastronómica. Es conocido como el “pueblo de la fritanga”, un reconocimiento que ha ganado gracias a la calidad de sus ingredientes y a la preparación cuidadosa de platos típicos como la fritanga, la morcilla y el chorizo.

Más allá de su sabor, la fritanga en Cogua representa una tradición que ha pasado de generación en generación y que hoy es parte del orgullo cultural del municipio. Esta herencia gastronómica también se ha convertido en un atractivo turístico, con varios piqueteaderos y restaurantes especializados que ofrecen desde porciones personales hasta picadas para compartir.

Cota

Cota es un municipio de Cundinamarca ubicado en la provincia de la Sabana Central y forma parte del área metropolitana de Bogotá. El municipio está rodeado de montañas y cerros que le dan un paisaje característico y que hoy también hacen parte de su atractivo turístico.

Además de su entorno natural, Cota es reconocido por su tradición gastronómica, especialmente por la fritanga y la picada con rellena, papa criolla, carne de cerdo, plátano frito, chicharrón y ají. Entre sus lugares más conocidos está el restaurante Donde Cholas, con más de 40 años de tradición y ubicado cerca del parque principal. Su economía tiene una fuerte vocación agroindustrial, pero también se ha fortalecido el turismo con diversas experiencias como turismo rural, de naturaleza, histórico, religioso, cultural y gastronómico.

Facatativa

Facatativá, capital de la provincia de Sabana Occidente en Cundinamarca, es un municipio cercano a Bogotá que combina historia, naturaleza y una reconocida tradición gastronómica. Rodeado de cerros y paisajes característicos de la Sabana, este destino también conserva huellas de su pasado en lugares como el Parque Arqueológico, los antiguos caminos reales y varios miradores naturales desde donde se aprecian amplias vistas del territorio. Su cercanía con la capital lo ha convertido en un lugar frecuente para escapadas de fin de semana.

Pero además de sus atractivos naturales e históricos, Facatativá también es un buen lugar para disfrutar de la gastronomía tradicional, especialmente de la fritanga. Este plato forma parte de la identidad local, y la alcaldía ha querido resaltar con la realización del primer Festival de la Fritanga en 2025. Por eso, para muchos visitantes, recorrer el municipio también es una excusa perfecta para sentarse a la mesa y disfrutar de uno de los sabores más representativos de la región.

