30 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.

Manglares en Colombia: los tesoros gastronómicos que esconden y quizá no sabía

Gastronomía y recetas de El Espectador estuvo en la Fundación Batis, en Puerto Colombia, Atlántico, un espacio donde la cocina se convierte en un acto de conservación. A partir de ingredientes que nacen en sus huertas y en el manglar cercano como cangrejos, camarones, almejas y pianguas, surgen propuestas gastronómicas que no solo celebran los sabores del territorio, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger estos ecosistemas. Una experiencia donde el alimento se vuelve mensaje.

Catalina Mesa Urquijo

Tatiana Gómez Fuentes

