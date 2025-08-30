30 de agosto de 2025 - 04:00 p. m.
Manglares en Colombia: los tesoros gastronómicos que esconden y quizá no sabía
Gastronomía y recetas de El Espectador estuvo en la Fundación Batis, en Puerto Colombia, Atlántico, un espacio donde la cocina se convierte en un acto de conservación. A partir de ingredientes que nacen en sus huertas y en el manglar cercano como cangrejos, camarones, almejas y pianguas, surgen propuestas gastronómicas que no solo celebran los sabores del territorio, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de proteger estos ecosistemas. Una experiencia donde el alimento se vuelve mensaje.
