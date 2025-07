Mantecados de hoja, una preparación con sabor a tradición

En algunas regiones de Colombia los hacen con harina de maíz y son conocidos como esponjados o bizcochuelos. Foto: orlando.diseño

Un poco de la historia de los esponjados

“Su aroma y sabor me transportan siempre a esos días de infancia, cuando la cocina olía a gloria. Hoy les comparto una receta que me encanta y que aprendí a hacer desde pequeña con mi tía Mariaté, quien todavía los hace como nadie: mantecados de hoja, una receta tradicional que conservo tal cual como ella me la enseñó.”

Gastronomía: Colombiana . Usa esencia de hinojo Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 250 gramos de mantequilla

200 gramos de azúcar

4 huevos

250 gramos de harina de trigo

10 gramos de polvo para hornear

1 trago de vino

150 gramos de uvas pasas

Hojas de bijao

Preparación

Preparar la mezcla base

En un tazón grande, añade la mantequilla junto con el azúcar. Bate con la mano o con ayuda de una batidora hasta que la mezcla esté cremosa y haya doblado su tamaño.

Agregar los ingredientes secos y los huevos

Incorpora poco a poco la harina (ya mezclada con el polvo de hornear) y los huevos, intercalándolos mientras sigues batiendo. Mezcla hasta obtener una consistencia homogénea.

Aromatizar y añadir extras

Agrega la esencia de vainilla o hinojo, las uvas pasas y un poco de vino dulce si lo deseas. Bate nuevamente hasta integrar todo.

Preparar las hojas

Limpia bien las hojas de bijao con un trapo húmedo. Córtalas en cuadros de tamaño adecuado para envolver la mezcla.

Formar los esponjados

Agrega una porción de la mezcla en el centro de cada hoja y dóblala según la tradición de tu región. La forma de envolver puede variar, pero procura que queden bien cerrados.

Cocinar al vapor

Lleva los mantecados al vapor durante aproximadamente 20 minutos. Retira del fuego, deja enfriar un poco y estarán listos para disfrutar.

