Murió Maura de Caldas, pionera de la cocina del Pacífico

Conocida por ser embajadora de la cocina del Pacífico colombiano y por rescatar recetas ancestrales que evocan las raíces africanas, indígenas y europeas, Maura Hermencia Orejuela de Caldas fue una de las mujeres más importantes de la gastronomía colombiana.

Nacida en Guapi, Cauca, Maura disfrutó y exploró la cocina, desde el coco hasta las hierbas de azotea, combinándolas con su alegría y sus bailes a la hora de crear en los fogones. La cuchara fue su mejor herramienta; a través de ella nacían los mejores ritmos, aquellos que sustentaban su teoría de que la cocina “podía ser medicina y animaba a prepararla con amor, responsabilidad y respeto.”

En vida creó Los Secretos del Mar, una propuesta gastronómica que puso sobre la mesa los sabores del Pacífico en Cali. A través él, también se resaltó su labor docente, convirtiendo platos sencillos y autóctonos en símbolos de identidad y orgullo en Colombia. Su influencia también se vio reflejada en su obra Sabor a Maura, una entrega que es una invitación para que las nuevas generaciones defiendan lo que les pertenece desde sis raíces usando como vehículo el alimento para evolucionar desde la esencia.

“A mí se me está cumpliendo una promesa que hice. Me preguntaban cuando era jovencita, ¿hasta qué edad vas a cocinar? y yo decía, hasta que dé mi último suspiro”, Maura Caldas

“La ‘mamá de los sabores del Pacífico’, como era conocida en el sector gastronómico, fue reconocida en múltiples ocasiones por su aporte cultural y culinario a la gastronomía del país. Recibió la Orden al Mérito Vallecaucano (2017) y el premio Marie‑Antoine Carême de la Federación Latinoamericana de Gastronomía (2019), entre otros reconocimientos.

Hoy, el país despide a esta emblemática cocinera tradicional, cuya muerte deja un profundo vacío en la cocina y la cultura del Pacífico colombiano. La noticia de su partida fue confirmada por su familia en la mañana de este sábado, en la capital del Cauca.

“Mi mamá murió tranquila, a sus 87 años de edad partió a la casa del señor luego de padecer problemas respiratorios y esta mañana, en las primeras horas de la mañana, se despidió, a pesar de que estaba al lado de sus seres queridos, es una situación que me golpea el alma porque ella era todo para mí”, relata Patricia Caldas, una de las hijas de Maura Orejuela de Caldas, al diario El País de Cali.

Diversas personalidades del sector gastronómico se han pronunciado a través de sus redes sociales, destacando quién fue y el valioso aporte que hizo a una gastronomía del Pacífico que se engrandeció gracias a su oficio.

“Maura Caldas, una de las más grandes matronas del Pacífico colombiano. Con sus saberes y sabores, nos enseñó a amar la cocina de nuestras raíces y ayudó a construir parte fundamental de la identidad cultural de Cali. Su legado vive en cada plato, en cada historia, en cada cocina que honra el Pacífico”, expresó el alcalde Alejandro Eder.

Por su parte, Leonor Espinosa, chef colombiana, se pronunció ante el lamentable hecho manifestando que: “Maura me enseñó tanto. Me enseñó a amar la vida, a que no me importara lo que dijera la gente, a vivir, a soñar, a amar. Ay, Maura... la cantadora, cocinera, pro sobre todo, la gran contadora de cuentos...”

Carolina Jaramillo, chef colombiana, también lamentó la muerte de la colombiana. “Se nos fue nuestro mayor referente en cocina tradicional del Pacífico. Maura de Caldas fue prácticamente la primera portadora de tradición que tuvo una visibilidad importante a nivel nacional e internacional. Transmitir lo que era el Pacífico colombiano era su gran pasión, no solo desde lo gastronómico sino desde lo cultural. Hablar con Maura era abrir una puerta hacia el Pacífico. Formó toda una generación de cocineros, nunca se guardó un secreto, una técnica. Fue mi profesora, con ella me comí mi primer plato del Pacífico con consciencia. No se perdió ningún Petronio”, contó en entrevista para El Espectador.

La gastronomía colombiana se despide de una matrona que sembró sabor, identidad y memoria en cada plato. Su legado no se apaga con su partida: vivirá en cada cocina, en cada receta y en el corazón de quienes encontraron en ella un símbolo de resistencia, tradición y amor por el Pacífico. Paz en su tumba.

