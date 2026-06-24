Olvídate de las papas fritas: estos poke nachos son el bocadito oficial para ver el Mundial

Este poke nachos es una buena alternativa de sabor para disfrutar la fiesta del gol en casa y con amigos. Foto: Getty Images - MANICO

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Gastronomía: Latinoamericana . Usa miel en esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 medallones de atún fresco

4 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de salsa de ostion

1 cucharadita de aceite de ajonjolí

1 cucharadita de miel

Hojas de wonton

Aceite para freír

Ingredientes para el aderezo

1/2 taza de kewpie mayo (mayonesa japonesa) puedes sustituir por la regular.

2 cucharadas de Sriracha

1 cucharada de vinagre de arroz

1 cucharada de salsa de anguila

1 cucharada de salsa soya

Acompañamientos

Aguacate

Furikake o ajonjolí

Cebollín

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Preparación

Corta el atún fresco en cubos pequeños y ponlo en un recipiente.

Marina con salsa de soya, aceite de ajonjolí, salsa de ostión y un poco de miel. Mezcla bien y refrigera por unos minutos para que absorba bien el sabor.

Corta las hojas de wonton por la mitad y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas sobre papel absorbente.

Prepara el aderezo mezclando todos sus ingredientes hasta integrar bien.

Arma los poke nachos

Pon las hojas de wonton como base, encima el atún marinado, aguacate, aderezo, salsa anguila, cebollín y furikake al gusto.

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