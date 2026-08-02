“Pancakes” de limón y amapola esponjosos para el desayuno

Estos pancakes de limón y amapola son aromáticos y con el toque cítrico perfecto para empezar el día. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Americana . Un verdadero antojo para el paladar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 1 taza de leche

Zumo de 2 limones

2 huevos

1 cucharada de miel o tu endulzaste favorito

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de semillas de amapola

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

Mantequilla para cocinar

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Preparación

Empieza preparando la leche agria, para esto mezclándola con el zumo de los limones y deja reposar por 10 min.

Mezcla los huevos con la miel, esencia de vainilla y las semillas de amapola.

Mezcla los huevos con la leche agria.

Incorpora la taza de harina y el polvo de hornear, mezcla hasta tener una consistencia homogénea y sin grumos.

Cocina los pancakes en una sartén ligeramente engrasada a fuego medio.

Cuando aparezcan burbujas en la superficie, voltéalos y cocina durante 1 minuto más.

Sirve con yogur griego, rodajas de limón y mas semillas de amapola y ahora si a disfrutar.

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