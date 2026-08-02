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“Pancakes” de limón y amapola esponjosos para el desayuno

Suaves por dentro, doraditos por fuera y con ese sabor a limón que enamora.

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María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
02 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
Estos pancakes de limón y amapola son aromáticos y con el toque cítrico perfecto para empezar el día.
Estos pancakes de limón y amapola son aromáticos y con el toque cítrico perfecto para empezar el día.
Foto: María Dulcey
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Gastronomía: Americana .

Un verdadero antojo para el paladar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 1 taza de leche
  • Zumo de 2 limones 
  • 2 huevos 
  • 1 cucharada de miel o tu endulzaste favorito
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de semillas de amapola 
  • 1 taza de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • Mantequilla para cocinar

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Preparación

Empieza preparando la leche agria, para esto mezclándola con el zumo de los limones y deja reposar por 10 min.

Mezcla los huevos con la miel, esencia de vainilla y las semillas de amapola.

Mezcla los huevos con la leche agria.

Incorpora la taza de harina y el polvo de hornear, mezcla hasta tener una consistencia homogénea y sin grumos.

Cocina los pancakes en una sartén ligeramente engrasada a fuego medio.

Cuando aparezcan burbujas en la superficie, voltéalos y cocina durante 1 minuto más.

Sirve con yogur griego, rodajas de limón y mas semillas de amapola y ahora si a disfrutar.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

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