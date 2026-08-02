“Pancakes” de limón y amapola esponjosos para el desayuno

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Gastronomía: Americana .
Un verdadero antojo para el paladar
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 1 taza de leche
- Zumo de 2 limones
- 2 huevos
- 1 cucharada de miel o tu endulzaste favorito
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de semillas de amapola
- 1 taza de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Mantequilla para cocinar
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Preparación
Empieza preparando la leche agria, para esto mezclándola con el zumo de los limones y deja reposar por 10 min.
Mezcla los huevos con la miel, esencia de vainilla y las semillas de amapola.
Mezcla los huevos con la leche agria.
Incorpora la taza de harina y el polvo de hornear, mezcla hasta tener una consistencia homogénea y sin grumos.
Cocina los pancakes en una sartén ligeramente engrasada a fuego medio.
Cuando aparezcan burbujas en la superficie, voltéalos y cocina durante 1 minuto más.
Sirve con yogur griego, rodajas de limón y mas semillas de amapola y ahora si a disfrutar.
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