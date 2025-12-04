Paso a paso para hacer galletas navideñas de mantequilla

Escucha este artículo
Un poco de la historia de las galletas
Las galletas tienen su origen hace más de 10.000 años. Los nómadas fueron sus precursores, ya que en aquella época necesitaban un sustento que los recargara de energía y tuviera la posibilidad de transportarse de forma fácil. El nacimiento de este alimento fue producto de un error a la hora de “cocinar una pasta de cereales a alta temperatura”, dejando como resultado una masa sin levadura y con un aspecto parecido al de un pan.
Sería en el siglo III en Roma que el chef Apicius le daría vida a esta delicia culinaria, cuando decidió cocinar una masa de cereales por ambos lados, convirtiéndola en una propuesta gastronómica que bautizó como “Bis Coctum” (Galleta). Alcanzó gran popularidad gracias a “Los Médicis”, quienes las servían a sus cortes, catalogándola como un alimento dulce, elegante y muy refinado.
Gastronomía: Americana .
No olvides el polvo para hornear
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 20.
Ingredientes
- 180 gramos de mantequilla a temperatura ambiente
- 1 taza de azúcar (200 gramos)
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 3 tazas de harina de trigo (360 gramos)
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
Preparación
Bate la mantequilla con el azúcar a velocidad alta durante 5 minutos, o hasta que esté clara y cremosa.
Agrega el huevo y la esencia de vainilla, y continúa batiendo hasta integrar.
Incorpora la harina y el polvo para hornear, mezclando a velocidad media hasta obtener una masa homogénea.
Pásala a una superficie ligeramente enharinada, forma una bola y estírala con rodillo hasta obtener un grosor de aproximadamente ½ cm.
Corta las galletas con los moldes de tu preferencia y precalienta el horno a 180 °C.
Ponlas sobre una bandeja y hornea durante 15–20 minutos, o hasta que los bordes comiencen a dorarse. Déjalas enfriar por completo.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧