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Patacón relleno especial colombiano paso a paso

Con un guiso jugoso, pollo, salchicha y queso gratinado, esta receta será una de las más aplaudidas en la mesa.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
14 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Esta receta de patacones rellenos es versátil y puedes agregar pescado, carne, camarones y hasta piña con jamón.
Esta receta de patacones rellenos es versátil y puedes agregar pescado, carne, camarones y hasta piña con jamón.
Foto: Getty Images/iStockphoto - anamejia18
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Gastronomía: Colombiana .

Un plato para consentir a tus amigos o familiares

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 2 plátanos verdes
  • Aceite para freír
  • Agua, ajo y limón (para pincelar)

Ingredientes al gusto para el relleno

Pollo en trozos

Salchicha parrillera

Tomate

Pimentón

Cebolla

Ajo

Pasta de tomate

Paprika

Comino

Pimienta

Agua

Queso para gratinar

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Preparación

Corta cada plátano verde en dos y fríelo a temperatura media.

Mientras tanto, pica el pimentón, la cebolla y el tomate.

Saca el plátano, déjalo enfriar y aplástalo para formar el patacón. Refrigéralo.

En una olla, prepara el guiso con tomate, pimentón, cebolla, ajo, pollo, salchicha parrillera, pasta de tomate, paprika, comino y pimienta.

Agrega un poco de agua y cocina hasta que todo esté bien integrado.

Pasa el patacón por una mezcla de agua, ajo y limón para darle un toque diferente.

Rellena el patacón con el guiso, cúbrelo con queso y llévalo a gratinar. Sirve caliente y disfruta.

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Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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Patacón relleno especial colombiano paso a paso

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