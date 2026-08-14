Patacón relleno especial colombiano paso a paso

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Colombiana .
Un plato para consentir a tus amigos o familiares
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 2 plátanos verdes
- Aceite para freír
- Agua, ajo y limón (para pincelar)
Ingredientes al gusto para el relleno
Pollo en trozos
Salchicha parrillera
Tomate
Pimentón
Cebolla
Ajo
Pasta de tomate
Paprika
Comino
Pimienta
Agua
Queso para gratinar
Escucha también: De skatetboard, tenis y calle, el lado B de un chef que trepa a la cima
Preparación
Corta cada plátano verde en dos y fríelo a temperatura media.
Mientras tanto, pica el pimentón, la cebolla y el tomate.
Saca el plátano, déjalo enfriar y aplástalo para formar el patacón. Refrigéralo.
En una olla, prepara el guiso con tomate, pimentón, cebolla, ajo, pollo, salchicha parrillera, pasta de tomate, paprika, comino y pimienta.
Agrega un poco de agua y cocina hasta que todo esté bien integrado.
Pasa el patacón por una mezcla de agua, ajo y limón para darle un toque diferente.
Rellena el patacón con el guiso, cúbrelo con queso y llévalo a gratinar. Sirve caliente y disfruta.
Qué cocinar hoy: cinco ideas de almuerzo para conquistar paladares
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧