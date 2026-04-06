Películas de cocina: siete producciones que le abrirán el apetito

Ratatouille convirtió la cocina francesa en una aventura animada capaz de abrir el apetito a varias generaciones. Foto: Pixar

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La gastronomía tiene algo que va mucho más allá de lo cotidiano. No es solo una necesidad básica, sino también es memoria, celebración y hasta una forma de contar quiénes somos.

En la cocina se encuentran historias, tradiciones, disciplinas e incluso el amor por los alimentos y sus preparaciones. Por eso, cuando el cine logra capturar bien ese universo, el resultado puede ser irresistible: dan ganas de probar, de cocinar, de experimentar y traer esos sabores a nuestras mesas.

Bajo esa idea, Rotten Tomatoes, sitio web especializado en cine y televisión, hizo una selección de películas sobre comida que convierten la cocina, los sabores y el placer de comer en una parte esencial de la experiencia. A continuación, las siete mejores producciones del ranking:

1. Tampopo (1985)

Esta comedia japonesa de Juzo Itami entiende la comida como un espectáculo, un ritual y hasta una obsesión cultural. La historia sigue a dos camioneros de reparto de leche que ayudan a la dueña de un local a perfeccionar sus fideos, pero lo mejor es cómo la película convierte cada plato en una experiencia divertida. Se destaca por la devoción con la que todos miran, preparan y comen. Rotten Tomatoes la ubica en el primer lugar de su ranking, con 100 % en el Tomatometer.

2. Jiro Dreams of Sushi (Jiro sueña con Sushi) (2011)

El documental de David Gelb sigue a Jiro Ono, un chef que tiene una búsqueda obsesiva de la perfección, mientras también muestra la presión que recae sobre su hijo Yoshikazu. El apetito se despierta con cada pieza de sushi y también con la precisión extrema, el respeto por el producto y la idea de que cocinar bien puede ser una forma de vida. En Rotten Tomatoes aparece en el segundo puesto con 99 %.

3. Boiling Point (Punto de Ebullición) (2021)

Esta película, dirigida por Philip Barantini, mete al espectador en la noche más agitada del año dentro de uno de los restaurantes más cotizados de Londres. Más que despertar el deseo, lo que consigue es transmitir la intensidad de una cocina al límite: órdenes, tensión, velocidad y un chef tratando de sostenerlo todo. Da hambre, sí, pero también deja claro que detrás de un gran servicio suele haber vértigo puro. Rotten Tomatoes le da un 99%.

4. The Taste of Things (El sabor de la vida) (2023)

La historia de Eugénie y Dodin, quienes trabajan juntos durante años y desarrollan un vínculo amoroso entre fogones, hace que cada preparación se sienta lenta, elegante y profundamente sensorial. Aquí el apetito no nace del exceso, sino del detalle de la cocción, la textura, el cuidado y el tiempo. Rotten Tomatoes la describió como una historia de amor de siete platos para el alma, y eso resume bastante bien su efecto. En el “Tomatómetro” tiene una calificación de 97%.

5. The Lunchbox (Amor a la carta) (2013)

La comida en esta película es un gesto íntimo. Todo parte de un error en el sistema de reparto de almuerzos de Mumbai, que termina conectando a una ama de casa solitaria con un hombre igualmente aislado. Lo hermoso es que los recipientes, las especias y las preparaciones caseras van diciendo lo que los personajes todavía no saben expresar del todo. Rotten Tomatoes le da un 97%.

6. Big Night (La gran noche) (1996)

Esta película entiende que comer también es identidad, orgullo y familia. Sigue a dos hermanos inmigrantes italianos que abren en Nueva Jersey el restaurante con el que soñaban, mientras intentan sostener su idea de la cocina frente a las exigencias del negocio. El resultado es una película donde la comida luce deliciosa, pero además pesa emocionalmente. No se limita a mostrar platos, sino que muestra lo que hay detrás de ellos. Rotten Tomatoes la clasifica con un 96%.

7. Ratatouille (2007)

Un clásico. Pixar construyó aquí una de las películas más queridas sobre el placer de comer y cocinar, con Remy, una rata de paladar sofisticado que sueña con ser chef en París. Lo que la hace funcionar tan bien es que entiende la cocina como imaginación, gusto y anhelo. Hay escenas capaces de activar el antojo con una intensidad sorprendente, desde el queso con fruta hasta el plato que le da nombre a la película. Rotten Tomatoes la incluye en el séptimo lugar de esta lista, con 96 %.

Otras producciones destacadas para seguir por este camino son Willy Wonka and the Chocolate Factory (Willy Wonka y la fábrica de chocolate) (1971), The Menu (el menú) (2022), Like Water for Chocolate (Como agua para chocolate) (1992), Cloudy with a Chance of Meatballs (Lluvia de hamburguesas) (2009) y Julie & Julia (2009).

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧