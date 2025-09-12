Picanterías de Perú: dónde están, historia y cómo nacieron

Adobo, plato tradicional de las picanterías peruanas. Foto: Andrea Quevedo Vibert

Lo que más me emociona de salir a hacer reportería en mi oficio es encontrar afinidad cultural dentro del mismo continente. Viajar como periodista gastronómica no es solo ir en busca de sabores, también es una cuestión de contexto: los lugares donde nacen los ingredientes, la comunidad que los mantiene vivos y las historias que los sostienen.

El periodismo está en la calle, y lo mismo ocurre con la gastronomía, esa que nace en las esquinas, en los mercados, en las ollas, y en aquellos espacios donde se cocina la cotidianidad. Arequipa es un...