Placeres gastronómicos colombianos: así se prepara un arroz con leche tradicional

Un poco de la historia del arroz

Sobre el arroz sabemos que tiene su origen en Asia, que los primeros cultivos se remontan a unos 5.000 años A. de C. y que su expansión se da con velocidad hacia India y África. Por las migraciones hacia Europa y del viejo continente a América, se fue convirtiendo el uno de los cereales más apetecidos en la cocina.

En palabras de nuestra chef Carolina Jaramillo: “lo he probado con leche de almendras, vainilla, canela y clavos de olor, leche de coco o queso, también lo he hecho con arroz cocido o arbóreo, el del risotto. Algunas personas me han dicho que le ponga un huevo batido antes de bajarlo del fuego. Hay mil maneras de prepararlo y tiene muchas variaciones. Lo importante es disfrutarlo”.

Un sinnúmero de propuestas se pueden hacer alrededor de este ingrediente culinario y hoy te enseñamos en Gastronomía y recetas a preparar el postre más tradicional de este aplaudido de la mesa. Toma nota y prepara esta delicia.

Gastronomía: Colombiana . Usa leche condensada en esta propuesta Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 libra de arroz

2 litros de leche

200 gramos de crema de leche

200 gramos de leche condensada

Astillas de canela

Canela en polvo

Sal (al gusto)

Preparación

Remojar el arroz en agua-leche hirviendo. Una medida de arroz por cuatro de líquido. Bajar el fuego. Tapar y dejar enfriar por completo.

Volver al fuego con astillas de canela y sal al gusto (para que no quede dulce, pero insípido) hasta que reviente el arroz y los granos estén suaves. Si el líquido se consume antes de que el arroz ablande, agregar más agua, siempre caliente.

Incorpora crema de leche, más leche y leche condensada al gusto. Mezclar bien y hervir por 10 a 15 minutos a fuego bajo, revolviendo de vez en cuando hasta que alcance la textura deseada.

Rectificar el punto de azúcar y servir con canela en polvo. (Recuerda que las medidas de las leches son aproximadas)

