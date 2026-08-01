Pollo con champiñones estilo restaurante en casa

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Gastronomía: Latinoamericana .
Marina el pollo durante 40 minutos
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 40 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 pollo porcionado
- Sal y pimienta al gusto
- Ajo al gusto
- Paprika al gusto
- Cebolla larga
- 1 tomate
- 1 pimentón
- Papas amarillas en mitades
- Agua
Para los champiñones
250 gramos de champiñones
2 cucharadas de mantequilla
Sal y pimienta al gusto
1 taza de crema de leche
Para acompañar
Mezcla de lechugas, zanahoria, habichuela, arvejas y maíz
Mostaza y sal (aderezo)
Perejil para decorar
Arroz
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Preparación
Porcionar el pollo y marinar con sal, pimienta, ajo y paprika durante 40 minutos. Sellar el pollo.
Agregar cebolla larga, tomate, pimentón y un poco de agua. Cocinar.
A mitad de cocción, añadir las papas amarillas en mitades.
Aparte, saltear los champiñones con mantequilla, sal y pimienta. Agregar la crema de leche y cocinar por un minuto.
Incorporar los champiñones a la olla del pollo.
Preparar la ensalada mezclando las lechugas, zanahoria, habichuela, arvejas y maíz con mostaza y sal.
Servir el pollo, decorar con perejil y acompañar con arroz y ensalada.
Ojo al dato: ¿Por qué la cebolla no se debe guardar junto a las papas?
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧