Pollo con champiñones estilo restaurante en casa

Puedes añadir brócoli o espinaca a este pollo en salsa de champiñones. Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gastronomía: Latinoamericana . Marina el pollo durante 40 minutos Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 pollo porcionado

Sal y pimienta al gusto

Ajo al gusto

Paprika al gusto

Cebolla larga

1 tomate

1 pimentón

Papas amarillas en mitades

Agua

Para los champiñones

250 gramos de champiñones

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

1 taza de crema de leche

Para acompañar

Mezcla de lechugas, zanahoria, habichuela, arvejas y maíz

Mostaza y sal (aderezo)

Perejil para decorar

Arroz

Te puede interesar: ¿Qué es el limoncello y por qué es el licor más famoso de la Costa Amalfitana en Italia?

Preparación

Porcionar el pollo y marinar con sal, pimienta, ajo y paprika durante 40 minutos. Sellar el pollo.

Agregar cebolla larga, tomate, pimentón y un poco de agua. Cocinar.

A mitad de cocción, añadir las papas amarillas en mitades.

Aparte, saltear los champiñones con mantequilla, sal y pimienta. Agregar la crema de leche y cocinar por un minuto.

Incorporar los champiñones a la olla del pollo.

Preparar la ensalada mezclando las lechugas, zanahoria, habichuela, arvejas y maíz con mostaza y sal.

Servir el pollo, decorar con perejil y acompañar con arroz y ensalada.

Ojo al dato: ¿Por qué la cebolla no se debe guardar junto a las papas?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧