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Gastronomía y Recetas

Pollo con champiñones estilo restaurante en casa

Decora con perejil y acompaña con arroz y ensalada.

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
01 de agosto de 2026 - 03:47 p. m.
Puedes añadir brócoli o espinaca a este pollo en salsa de champiñones.
Puedes añadir brócoli o espinaca a este pollo en salsa de champiñones.
Foto: Getty Images/iStockphoto - ALLEKO
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Gastronomía: Latinoamericana .

Marina el pollo durante 40 minutos

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 pollo porcionado
  • Sal y pimienta al gusto
  • Ajo al gusto
  • Paprika al gusto
  • Cebolla larga
  • 1 tomate
  • 1 pimentón
  • Papas amarillas en mitades
  • Agua

Para los champiñones

250 gramos de champiñones

2 cucharadas de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

1 taza de crema de leche

Para acompañar

Mezcla de lechugas, zanahoria, habichuela, arvejas y maíz

Mostaza y sal (aderezo)

Perejil para decorar

Arroz

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Preparación

Porcionar el pollo y marinar con sal, pimienta, ajo y paprika durante 40 minutos. Sellar el pollo.

Agregar cebolla larga, tomate, pimentón y un poco de agua. Cocinar.

A mitad de cocción, añadir las papas amarillas en mitades.

Aparte, saltear los champiñones con mantequilla, sal y pimienta. Agregar la crema de leche y cocinar por un minuto.

Incorporar los champiñones a la olla del pollo.

Preparar la ensalada mezclando las lechugas, zanahoria, habichuela, arvejas y maíz con mostaza y sal.

Servir el pollo, decorar con perejil y acompañar con arroz y ensalada.

Ojo al dato: ¿Por qué la cebolla no se debe guardar junto a las papas?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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