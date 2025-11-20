Pollo con especias y yogur griego para almorzar

Sirve este pollo con especias y yogur griego con una copa de vino. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del yogur griego

El yogur griego tradicional está hecho a base de leche de oveja, colada en una bolsa de tela para eliminar el suero (el componente líquido). Este proceso le da una consistencia mucho más espesa y cremosa en comparación con el yogur tradicional.

Este tipo de yogur es alto en proteínas. Además, en su proceso de preparación también se elimina parte dela lactosa, lo que lo hace más bajo en azúcar que otro tipo de yogures. En la antigua Grecia, la leche de cabra y oveja eran una fuente importante de proteína y calcio en una dieta que, para muchos, contenía poca carne. En este tiempo se descubrió que, sin refrigeración, la leche se vuelve agria, a lo que los griegos llamaron “oxygala”.

Oxygala (oxi que significa “agria” y gala “leche”) un tipo de yogur derivado de la leche agria. El médico griego Galen del siglo II d. C. escribió que esta sustancia era espesa y generalmente se comía con miel, al igual que el yogur griego que conocemos hoy en día.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides el jugo de medio limón Tiempo de preparación: 50 minutos.

50 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 100 gramos de yogur griego

4 pechugas de pollo

Cilantro fresco picado

Sal y pimienta al gusto

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de paprika

½ cucharadita de pimienta roja picante

½ cucharada de orégano seco

Jugo de ½ limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharadita de comino en polvo

Preparación

En un recipiente grande, mezcla el yogur griego con las especias, el aceite de oliva, el jugo de limón, sal y pimienta hasta obtener una mezcla homogénea.

Realiza cortes superficiales en las pechugas de pollo y ponlas en la mezcla. Cubre bien y deja marinar durante al menos 30 minutos en refrigeración. Si puedes dejarlo reposar toda la noche, el sabor será más intenso.

Cocina el pollo a la parrilla o en una sartén caliente hasta que esté bien dorado por fuera y jugoso por dentro. Sirve para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧