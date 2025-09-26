¿Por qué esta gaseosa roja es considerada una ofrenda sagrada en Tailandia?

Mujer orando en una casa de los espíritus después de llevar como ofrenda comida y la famosa gaseosa roja del país que actúa como símbolo de fe. Foto: Daniela Rojas

La gastronomía es una de las tantas estructuras que sostiene la identidad cultural de los pueblos, no solo a través del sabor, sino también mediante sus rituales y simbolismos. Hay comidas que, con solo un bocado, permiten al comensal conectarse profundamente con un territorio. El ajiaco habla de Bogotá, las empanadas de pipián transportan a Popayán,