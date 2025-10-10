¿Por qué la comida de avión sabe diferente? Lo que hay detrás de sus menús

Estudios han demostrado que los sabores de la comida de avión pueden alterarse por factores como la altura, la presión atmosférica y el clima artificial de la aeronave. Foto: Getty Images - Nadzeya Haroshka

Desde hace una semana he estado preguntando a varias personas que conozco y que viajan con frecuencia sobre la comida que se sirve en los aviones. Curiosamente, sus respuestas no se alejan mucho de mi propia experiencia a bordo. Algunos la describen como insípida, aburrida, sin gracia ni espíritu; otros van más lejos y dicen que sabe a plástico o a hospital. Pero la descripción con la que más concuerdo —y que aplaudo con toda la razón— es: “Q.E.P.D.”.

En mi último vuelo nacional, por ejemplo, lo único que nos ofrecieron fue un vaso de agua con...