Gastronomía y Recetas
¿Por qué la comida de avión sabe diferente? Lo que hay detrás de sus menús

Factores como la altitud, la baja humedad y el ruido afectan la percepción del gusto, pero también las decisiones logísticas de las aerolíneas contribuyen a la “desmejora” de los menús a bordo.

Tatiana Gómez Fuentes
10 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Estudios han demostrado que los sabores de la comida de avión pueden alterarse por factores como la altura, la presión atmosférica y el clima artificial de la aeronave.
Foto: Getty Images - Nadzeya Haroshka

Desde hace una semana he estado preguntando a varias personas que conozco y que viajan con frecuencia sobre la comida que se sirve en los aviones. Curiosamente, sus respuestas no se alejan mucho de mi propia experiencia a bordo. Algunos la describen como insípida, aburrida, sin gracia ni espíritu; otros van más lejos y dicen que sabe a plástico o a hospital. Pero la descripción con la que más concuerdo —y que aplaudo con toda la razón— es: “Q.E.P.D.”.

En mi último vuelo nacional, por ejemplo, lo único que nos ofrecieron fue un vaso de agua con...

