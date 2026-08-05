Provenza no es solo fiesta: la ruta gastronómica que vale la pena descubrir en Medellín

Provenza, uno de los sectores más turísticos de Medellín (Antioquia), es reconocido por sus bares, restaurantes y discotecas. Foto: Cortesía Grupo Belisario

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Provenza, uno de los sectores más turísticos de Medellín (Antioquia), es reconocido por sus bares, restaurantes y discotecas. Durante el día, la zona le hace justicia al apodo de “la ciudad de la eterna primavera”, con sus calles llenas de vida y color. Sin embargo, al caer la noche, el paisaje cambia: las calles se iluminan con luces de neón y se llenan de paisas y turistas provenientes de diferentes países del mundo.

Y es que los viajeros que la Alcaldía de Medellín esperaba para 2030 comenzaron a llegar antes de lo previsto. Solo en 2025, la ciudad recibió 1,2 millones de visitantes, según confirmó a El Espectador Ana María López Acosta, secretaria de Turismo y Entretenimiento de la ciudad. Este crecimiento aumentó la necesidad de ampliar y fortalecer la oferta turística y gastronómica de la ciudad.

En respuesta a esta demanda, el grupo empresarial y económico Somo Belisario ofrece lo que denomina “La Ruta Provenza”, un recorrido por sus restaurantes y discotecas que busca reunir gastronomía, entretenimiento y experiencias para los visitantes.

¿Qué comer en Provenza?

WAN

El recorrido comienza en WAN, un restaurante de comida asiática y con un toque colombiano, ubicado en la carrera 33 # 8A-59, en Provenza. Su propuesta incluye dos rituales. El primero consiste en un lavado de manos con champaña y agua que, según la tradición del restaurante, busca atraer prosperidad a los comensales. El segundo es un brindis con sake, una bebida tradicional japonesa elaborada a base de arroz fermentado, con el que WAN busca que sus visitantes se liberen de las malas energías.

Entre sus propuestas se encuentran los platos fuertes al wok, como el Takutaku y Panceta, preparado con frijol y arroz tostado en plancha, con una textura crujiente por fuera y cremosa por dentro. Está acompañado de tocino ahumado en salsa kakuni y salsa criolla con pimientos. Otra de las opciones es el Pulpo Wan, acompañado de papas criollas. La carta también incluye una variedad de makis, como el Trufa Beef, preparado con nori, aguacate y queso Philadelphia, relleno de solomito flameado, tartafata y aceite de trufa.

La Tropical

El recorrido continúa en La Tropical, un lugar ubicado en la carrera 35 # 8A-125, en pleno corazón de la zona rosa de Provenza. Es un espacio pensado para picar algo, disfrutar de uno que otro cóctel y compartir con amigos.

Su propuesta está inspirada en platos tradicionales colombianos pensados para compartir, como el chicharrón crocante con arepa, las empanaditas con ají criollo y guacamole y la arepa quesuda, preparada con mozzarella, queso costeño y leche condensada. Y sí, para quienes preguntan, también hay sancocho, mondongo y bandeja paisa, entre otros clásicos de nuestra gastronomía.

Los cócteles tampoco se quedan atrás. Entre las opciones destacadas en La Tropical está el Guaro Colada, una reinterpretación de la piña colada en la que el protagonista es el aguardiente. Está preparado con zumo de naranja, extracto de piña, Ron de Medellín, crema de coco y Aguardiente Rojo. También está el Refajo de la Abuela, con Aguardiente antioqueño macerado en lulo, gaseosa y cerveza.

Yacky Chan

Luego puede ir a Yacky Chan, un restaurante que, como su nombre lo indica, lleva a sus comensales por un recorrido de sabores asiáticos con un toque juvenil. Su propuesta explora diferentes cocinas de la región, desde China hasta Indonesia. Está ubicado en la carrera 35 # 8A-73.

Entre sus platos se encuentran los niguiris de atún, preparados con arroz de sushi, tuna maguro, chimichurri nikkei y salsa nigiri. También está el Tuna Tartar Roll, un maki relleno de palmito kanikama, queso Philadelphia y aguacate, cubierto con tartar de atún del Pacífico, masago, ajonjolí y cebollín.

El restaurante también cuenta con una variedad de ceviches, entre los que se encuentra el Tiradito de pesca blanca, preparado con cortes finos de pesca fresca sobre una salsa acevichada de ají amarillo y finalizado con furikake y chalaquita. Entre las opciones que los turistas y visitantes pueden encontrar en Yacky Chan también está el ramen Tonkotsu, preparado con un caldo tradicional asiático, pork belly glaseado en soya agridulce, huevo marinado, brotes de soya, alga nori y negi.

Carolina

También está Carolina, uno de los reconocidos restaurantes de la artista paisa de reguetón Karol G. Está ubicado en la carrera 35 # 7-33 y busca recrear la estética y los colores del Caribe de las décadas de 1950 y 1960. Entre sus platos fuertes se encuentra el agnolotti de tomate y langosta, preparado con sombreros de pasta artesanal rellenos de una mezcla de tomate chonto deshidratado y queso cremoso, acompañados de langosta, tomate cherry y espárragos en salsa de limón a la brasa. También está la lulada de salmón, un filete de salmón a la plancha sobre cremoso de papa y salsa beurre blanc de lulo, con toques de caviar y toronja.

Otra de las opciones es la ensalada romanas al carbón, preparada con lechugas romanas rostizadas al carbón, salsa acevichada, picadillo fresco de aguacate, tomate y cebolla, y finalizada con queso Grana Padano y semillas de ahuyama. Los postres, por su parte, hacen alusión a la gastronomía sencilla y tradicional colombiana. Uno de los que los comensales pueden encontrar en el menú es el chocolate colombiano, preparado con una taza de chocolate y mousse de cacao al 70 %, acompañado de helado de queso campesino y finalizado con tejas de frutos secos.

Taxco

Entre los restaurantes que hacen parte del grupo Somo Belisario está Taxco, ubicado a las afueras de Medellín, específicamente en el corregimiento de Llanogrande. Su propuesta ofrece una experiencia de inspiración texana, acompañada de música en vivo. Entre las opciones de su menú están las croquetas cremosas de birria y queso mexicano, servidas sobre emulsión de chile ancho, cebolla en pluma y cilantro. Otra de sus propuestas es el atún encostrado, preparado con una cubierta de ajonjolí y servido sobre cremoso de aguacate acevichado, acompañado de chalaquita de cebolla roja, ají dulce y maíz tatemado.

Pero ¿qué sería de un restaurante de inspiración texana sin carne a la parrilla? En Taxco hay opciones como solomito, punta de anca, baby beef, entrañita y rib eye. También están las costillas en salsa de jamaica, horneadas durante cuatro horas y acompañadas de croquetas de papa criolla y tomates cherry confitados. Entre otras opciones está el clásico taco de birria, preparado con chile guajillo y ancho, queso fundido mexicano, salsa verde taquera, cebolla y cilantro. También está el burrito taxqueño, relleno de sofrito, lechuga, solomo con camarones y aguacate, encostrado con quesos y acompañado de una base de crema de cilantro.

La seguridad en Provenza

Ante el crecimiento del turismo en Medellín, también aumentó la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad. En marzo de 2024 fue creada la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de la ciudad, por decisión del Concejo de Medellín y del alcalde Federico Gutiérrez.

“Entendemos que hoy el turismo es un motor importante de la ciudad y que no solo se trata de promocionar, sino también de controlar, regular y planear la ciudad de una manera distinta”, detalló Ana María López.

Sin embargo, la llegada de extranjeros a Medellín también ha puesto sobre la mesa uno de los problemas que durante años ha afectado a la capital antioqueña: la explotación sexual de menores de edad.

“Nosotros no hablamos de turismo sexual, porque no es un tipo de turismo. Es un delito y, como tal, lo tratamos nosotros. Hemos trabajado muy fuertemente para que este sea un fenómeno que se minimice. Hemos tenido golpes muy importantes este año: más de 105 extranjeros han sido devueltos desde el punto de vista migratorio, al detectar que tal vez vienen con fines de cometer algún delito”, aseveró la secretaria de Turismo y Entretenimiento de la ciudad.

Asimismo, la funcionaria aseguró que, para prevenir este tipo de delitos, desde la entidad se han coordinado acciones con diferentes grupos empresariales.

“Para que realmente todos seamos responsables y denunciemos cualquier tipo de situación que pueda desencadenar en un delito en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. Además, también se están combatiendo otro tipo de delitos relacionados con el turismo”, finalizó.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧