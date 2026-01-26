Qué frutas y verduras no se deben guardar juntas

Foto: Getty Images

Cuando hacemos mercado, solemos comprar y guardar los alimentos, casi que por costumbre, únicamente revisando “en dónde hay espacio”, o “en dónde caben”. Puede ser en la nevera, en la alacena o en el mesón; casi siempre por costumbre o por comodidad. Y luego, con el paso de los días o las semanas, nos preguntamos por qué ciertas frutas se dañan “antes de tiempo” o por qué las verduras se “ponen feas”. Pero, ¿sabe cuál es la verdadera razón?

Pues así como ordenamos otras cosas en casa, nuestros alimentos también necesitan un lugar y una forma de guardarse para durar más y que tengan una vida útil.

Se preguntará por qué es más probable que cierto alimento se dañe aunque se mantenga, aparentemente, en buenas condiciones. El secreto está en el etileno, que es un gas natural que liberan ciertos alimentos mientras maduran y puede acelerar el deterioro de los productos que están cerca si no se tiene cuidado.

Pero algunas frutas o verduras producen más etileno que otras. Por ejemplo, las manzanas, los plátanos, los aguacates y los tomates generan este gas durante su maduración, lo que puede ser útil si quiere que, por ejemplo, un aguacate verde madure más rápido. Pero si el objetivo es conservar alimentos por más tiempo, hay que mantenerlos separados.

Y claro, también hay alimentos que son muy sensibles al etileno, como las verduras de hoja verde (como la lechuga o la espinaca), los pepinos, las zanahorias y la coliflor. Estos productos se “marchitan”, se pudren, cambian de sabor o se dañan rápido si se almacenan junto a frutas maduras que liberan mucho gas.

¿Qué combinaciones debería evitar?

Para que sus frutas y verduras se mantengan frescas y saludables por más tiempo, es mejor separar cuidadosamente los productos delicados. Algunas combinaciones que no deben realizarse y que puede tener en cuenta son:

Papas y cebollas en el mismo cajón.

Manzanas, plátanos, peras y kiwis entre sí.

Tomates junto a lechuga, zanahoria, pepino, brócoli o berenjena.

Melón con manzanas, peras y plátanos.

Aguacates con manzanas, plátanos, kiwis y peras.

En cambio, hay frutas y verduras que se llevan bien juntas gracias a que producen poco etileno. Por ejemplo:

Aguacate con tomate, ciruelas, melocotones o nectarinas.

Berenjena con pepino, zanahoria o lechuga.

Frutas tropicales como papaya, melón, sandía o fruta de la pasión pueden guardarse juntas si no están demasiado maduras.

Como consejo, puede revisarlas con frecuencia para verificar el estado en el que se encuentran. Si es el caso, y parece que están entrando en etapa de maduración, recuerde guiarse y ubicar sus frutas y verduras en un sitio aislado, que igual apele a las condiciones necesarias (luz, humedad o aire) para su desarrollo normal.

