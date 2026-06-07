¿Qué hacer con los frutos del café? Así se procesan y se aprovechan más allá de la taza

Cultivar una mata de café es una manera sencilla de conectar con el campo, conocer el origen de la bebida y valorar aún más cada taza. Foto: Leidy Barbosa Ramírez

Si usted ya tiene una mata de café en casa, seguramente ha esperado con ilusión el momento en que sus frutos adquieran ese característico color rojo intenso que indica que están listos para la cosecha. Pero una vez llega ese momento, surge una pregunta: ¿qué sigue?

Y es que cosechar los frutos es apenas...