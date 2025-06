¿Qué se come en las fiestas de San Pedro? Así es su tradición gastronómica

Plato tradicional de las Fiestas de San Juan y San Pedro. Foto: booming.agencia / La Casa del Folclor

“A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero”.

Sí, cántela. Usted y yo nos la sabemos. Y aunque es casi un himno nacional, pocos se han detenido a pensar que lo que quiso hacer el compositor colombiano Rafael Godoy Lozano no fue solo una canción, sino un brindis al orgullo, a la identidad, a lo nuestro.

Esta declaración de amor por lo auténtico es solo una de tantas...