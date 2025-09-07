Receta para preparar una torta italiana de yogur y limón

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta semana continuamos con las clases de pastelería para mi hija Hannah, que realmente está aprovechando y en las que ha tenido avances significativos. Me llena de orgullo ver que mis hijos se sienten interesados por mi oficio: Samuel es un tigre ya en la cocina y Hannah cada vez va mejor con sus postres y pasteles. La muestra es esta rica torta que preparamos juntos. Se trata de una receta clásica italiana, que se prepara a mano y en la que tradicionalmente se utiliza el vasito en el que viene el yogur para medir los ingredientes. Se le conoce como ciambellone, y se puede encontrar con facilidad en diferentes regiones de Italia, como Calabria, Campania, Emilia-Romaña o Lacio. Es muy fácil de preparar y el resultado es fantástico, la mejor idea para quien empieza en la pastelería y para un plan de cocina con los niños.
hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com
Puedes leer:Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí
INGREDIENTES
(Para 8-10 personas)
1 taza de harina de trigo
1/2 taza de harina de almendras
2 cucharaditas de polvo para hornear
3/4 de cucharadita de sal
1/2 taza de azúcar granulada
1/2 taza de aceite de oliva
2 huevos batidos
3/4 de taza de yogur griego natural sin dulce
1 cucharada de ralladura de limón
1 cucharadita de esencia de vainilla
Para el glaseado:
1 taza de azúcar pulverizada
2 a 3 cucharadas de jugo de limón
PREPARACIÓN
Precaliente el horno a 350º F (180º C). En un recipiente mezcle el azúcar con la ralladura de limón y apriete con los dedos para liberar los aceites fragantes. Agregue la harina, el polvo para hornear y la sal, y mezcle muy bien. En un recipiente aparte mezcle el aceite, los huevos, el yogur y la esencia de vainilla. Luego, integre la mezcla de ingredientes secos y la de ingredientes húmedos, sin trabajar demasiado la mezcla. Vierta en un molde de torta previamente engrasado y hornee durante 40 a 50 minutos, hasta que el cuchillo salga limpio. Deje enfriar. Para el glaseado, mezcle el azúcar con el jugo de limón hasta obtener una textura completamente lisa, y vierta sobre la torta.