Receta fácil para hacer pizza casera de pollo con champiñones: paso a paso

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gastronomía: Italiana.
Una receta versátil para combinar tus sabores preferidos
- Tiempo de preparación: 120 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 10 gramos de levadura seca
- 250 mililitros de agua (agregar poco a poco)
- 2 gramos de sal
- 2 gramos de azúcar
- 10 gramos de aceite de oliva
Ingredientes para la salsa
Tomate y pimentón
Ajo picado
Sal pimienta y albahaca
Toppings
1 pechuga de pollo desmenuzada
Mortadela al gusto
Champiñones en láminas
Pimentón en cubitos
Cebolla roja
Para destacar: Dónde ver el Mundial 2026: bares y zonas de hinchas en las ciudades sede
Preparación
Mezclamos harina, sal, azúcar, aceite de oliva y levadura fresca o instantánea, y por último el agua, poco a poco. Ahora vamos a mezclar con ayuda de las manos y seguimos agregando el agua hasta lograr una masa muy homogénea.
Cuando la masa logre esta textura, la ponemos en una bolsa plástica y la llevamos a la nevera aproximadamente por 2 horas.
Para la salsa
Mezcla aceite de oliva, ajo picado, tomates y pimentones cortados en forma irregular, sal, pimienta y albahaca. Licuamos y llevamos nuevamente a reducción.
Sacamos la masa de la nevera, tomamos una porción y hacemos una bolita. Extendemos la masa con un poco de harina y la ponemos en una bandeja o un recipiente que pueda ir al horno. Agregamos la salsa y la esparcimos por toda la masa.
Añadimos una parte del queso, pechuga de pollo desmenuzada, cebolla roja, champiñones, pimentón, trocitos de mortadela y un poco más de queso, y llevamos al horno a temperatura máxima hasta que el queso gratine.
Sacamos del horno y está lista para disfrutar.
Te puede interesar: ¿Para qué sirve la piña? Usos, propiedades y beneficios
Un poco de la historia de la pizza
La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1,600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.
El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1,738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.
Ojo al dato: Bocadillo de guayaba: esta es la razón por la que los ciclistas colombianos lo consumen
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧