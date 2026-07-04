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Receta fácil para hacer pizza casera de pollo con champiñones: paso a paso

Una opción diferente de almuerzo para disfrutar este fin de semana. ¡Manos a la obra!

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Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
04 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Agrega pimentón en esta pizza de pollo con champiñones para resaltar sabores.
Agrega pimentón en esta pizza de pollo con champiñones para resaltar sabores.
Foto: Getty Images - Julia Nikulchenkova
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Gastronomía: Italiana.

Una receta versátil para combinar tus sabores preferidos

  • Tiempo de preparación: 120 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo
  • 10 gramos de levadura seca
  • 250 mililitros de agua (agregar poco a poco)
  • 2 gramos de sal
  • 2 gramos de azúcar
  • 10 gramos de aceite de oliva

Ingredientes para la salsa

Tomate y pimentón

Ajo picado

Sal pimienta y albahaca

Toppings

1 pechuga de pollo desmenuzada

Mortadela al gusto

Champiñones en láminas

Pimentón en cubitos

Cebolla roja

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Preparación

Mezclamos harina, sal, azúcar, aceite de oliva y levadura fresca o instantánea, y por último el agua, poco a poco. Ahora vamos a mezclar con ayuda de las manos y seguimos agregando el agua hasta lograr una masa muy homogénea.

Cuando la masa logre esta textura, la ponemos en una bolsa plástica y la llevamos a la nevera aproximadamente por 2 horas.

Para la salsa

Mezcla aceite de oliva, ajo picado, tomates y pimentones cortados en forma irregular, sal, pimienta y albahaca. Licuamos y llevamos nuevamente a reducción.

Sacamos la masa de la nevera, tomamos una porción y hacemos una bolita. Extendemos la masa con un poco de harina y la ponemos en una bandeja o un recipiente que pueda ir al horno. Agregamos la salsa y la esparcimos por toda la masa.

Añadimos una parte del queso, pechuga de pollo desmenuzada, cebolla roja, champiñones, pimentón, trocitos de mortadela y un poco más de queso, y llevamos al horno a temperatura máxima hasta que el queso gratine.

Sacamos del horno y está lista para disfrutar.

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Un poco de la historia de la pizza

La primera vez que se preparó oficialmente la pizza fue en Nápoles, Italia, en los años 1,600. Esta preparación era consumida por los napolitanos que pasaban mucho tiempo en la calle. Solían comprar pedazos de pizza y comerla mientras caminaban y conversaban.

El primer restaurante de pizza se llamaba Antica Pizzeria Port’Alba, abierto en el año 1,738 en Nápoles. Hoy en día esta preparación hace parte de la conocida ‘comida casual’ y se puede hacer con un sinfín de ingredientes: dulces o salados.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

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Pizza casera de pollo con champiñones

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Receta con pollo

Receta con champiñones

 

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