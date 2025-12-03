Receta navideña: así se prepara este postre con nuez

Acompaña este postre de nueces con un café bien colombiano. Foto: Getty Images - LauriPatterson

Un poco de la historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50% agua.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides la sal en este plato Tiempo de preparación: 120 minutos.

120 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 tazas de harina

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de sal

230 gramos de mantequilla

1/2 taza de agua fría

Ingredientes para el relleno

90 gramos de mantequilla

1/2 taza de azúcar mascabado

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de vainilla

1 taza de miel maple

3 huevos

4 tazas de nuez pecana

Preparación

Para la masa

Mezcla harina, azúcar y sal.

Añade mantequilla bien fría.

Arenar la mezcla hasta obtener una textura arenosa.

Agrega agua fría y mezcla hasta formar una masa.

Refrigera la masa por al menos 1 hora.

Pasado el tiempo, estira la masa y ponla en el molde para pye.

Llévala al congelador mientras preparas el relleno.

Para el relleno

Derrite (o suaviza) la mantequilla para intensificar su sabor.

Mézclala con azúcar mascabado, sal, miel maple y un poco de vainilla.

Asegúrate de que la mezcla no esté caliente antes de agregar los huevos.

Pica la nuez y resérvala.

Armado y horneado

Saca la base del pye del congelador y hornéala antes de rellenar.

Hornear la base a 350 ºF-180 ºC por 15 minutos. Ya con el relleno hornear a la misma temperatura por 40 minutos tapado con papel aluminio.

En los últimos 10 minutos de horneado, retira el aluminio para que se doren.

Deja reposar el pye; lo ideal es toda la noche para que tome consistencia.

