Receta para el almuerzo: salteado de cerdo

Un poco de la historia de este plato

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Colombiana . No olvides la salsa de soja en esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 cucharada de aceite

1 taza de carne de cerdo (yo utilicé pierna)

1 rama de cebolla larga

1 cucharadita de ajo

1 cucharadita de jengibre o 1 pedacito pequeño rayado

¼ de taza de salsa soya

Cilantro

Ajonjolí

Preparación

Dorar la carne

Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio-alto.

Añade la carne de cerdo, sal y pimienta.

Cocina hasta que la carne esté dorada por todos lados (aprox. 5-7 min).

Agregar aromáticos y salsas

Incorpora la cebolla larga, ajo y jengibre.

Saltea durante 1-2 minutos hasta que desprendan aroma.

Añade la salsa de soya y la panela rallada.

Cocina a fuego medio, removiendo, hasta que la salsa se reduzca un poco (aprox. 3-5 min).

Finalizar y servir

Agrega el cilantro picado y espolvorea con ajonjolí. Mezcla suavemente y sirve caliente.

