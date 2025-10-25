Receta para hacer pan de arroz llanero tradicional

El pan de arroz llanero es una receta donde podrás saborear a Colombia en un mordisco. Foto: orlando.diseno

Un poco de la historia del arroz

Se especula que el origen del arroz se acerca a las siembras de hace más de 7000 años en el Sudeste Asiático, pero no fue sino hasta el siglo XVIII que la producción empezó a ser documentada. Fue en Portugal, justo en el país que hoy en día es considerado el mayor consumidor de arroz en Europa. Los datos históricos nos dicen que este cereal llegó a Colombia gracias a Cristóbal Colón en 1493.

Gastronomía: Colombiana . Una verdadera delicia para el paladar Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 3 minutos.

3 minutos. Porciones: 7 . Ingredientes 500 gramos de arroz

500 gramos de cuajada fresca

Preparación

Remoja el arroz con igual cantidad de agua por 12 horas.

Escurre, seca bien y muele junto con la cuajada (en partes iguales).

Resoba bien la masa con las palmas para obtener la textura deseada.

Forma tiras con la masa y ponlas en una lata (no es necesario engrasar).

Hornea a 250 °C por 7 minutos.

Para conservar más tiempo, apaga el horno y deja deshidratar adentro.

Extra: cubas rellenas de cuajada

Toma bolitas de masa de 50 gramos y forma “copitas”.

Rellena con cuajada, aprieta ligeramente y hornea sin cubrir totalmente.

